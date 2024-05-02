При просмотре сжимается сердце: 2 украинских фильма на Netflix о войне, которые берут за душу

Украинские фильмы и сериалы разных жанров все чаще появляются на стриминговой платформе Netflix. Но среди всех киноработ украинского производства отдельное место занимают и ленты о войне.

К сожалению, в Украине уже не первый год идет война, которую развязала Россия. Эти события стали лейтмотивами к фильмам, которые снимали наши режиссеры. Кино 24 расскажет о 2 украинских фильмах о войне, которые можно посмотреть на Netflix.

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"Мирный-21"

Этот фильм о чести и смелости луганских пограничников. Лента основана на реальных событиях, которые происходили в Луганской области в начале российского вторжения весной 2014 года. Тогда пограничники не только не предали Родину, но и дали бой вражеским оккупантам.

Режиссером картины стал Ахтем Сеитаблаев. Премьера должна была состояться в мае 2022 года, однако полномасштабное вторжение изменило планы. На сегодня среди актеров, которые играли в ленте, есть те, кто воюет – Максим Девизоров и Алексей Тритенко. В этом кинопроекте снялся также и талантливый молодой актер – Павел Ли, но, к сожалению, парень погиб от рук российских захватчиков 6 марта 2022 года в Ирпене.

"Мирный-21": смотрите онлайн трейлер фильма

"Долгие сутки"

Этот проект показывает снятые кадры нашего настоящего, историю, которую уже никто не сможет переписать. К созданию фильма присоединились 12 тысяч украинцев, которые фиксировали российские преступления на свои телефоны, чтобы мир мог увидеть и запомнить цену, которую платит наша страна.

Это поистине – дневники войны со всей Украины. Лента создана из 200 часов хроники, выживания, сопротивления и жизни во время полномасштабного вторжения.

Эта история должна дойти до мира, ведь "Долгие сутки" продолжает продолжаться до сих пор.

"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма

Отметим, что разработка этого фильма длилась 1,5 года.

Этот проект – не просто еще один фильм о войне, а уникальное свидетельство трагических событий и преступлений России глазами украинцев, чтобы никто и никогда не смог переписать нашу историю,

– говорится в сообщении в Instagram.

Так, премьера ленты на сайте Netflix состоялась 1 мая.