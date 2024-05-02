На жаль, в Україні вже не перший рік точиться війна, яку розв'язала Росія. Ці події стали лейтмотивами до фільмів, які знімали наші режисери. Кіно 24 розповість про 2 українських фільми про війну, які можна подивитися на Netflix.

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"Мирний-21"

Цей фільм про честь і сміливість луганських прикордонників. Стрічка заснована на реальних подіях, які відбувалися в Луганській області на початку російського вторгнення навесні 2014 року. Тоді прикордонники не тільки не зрадили Батьківщину, але й дали бій ворожим окупантам.

Режисером картини став Ахтем Сеітаблаєв. Прем'єра мала відбутися у травні 2022 року, однак повномасштабне вторгнення змінило плани. На сьогодні серед акторів, які грали в стрічці, є ті, хто воює – Максим Девізоров та Олексій Тритенко. В цьому кінопроєкті знявся також і талановитий молодий актор – Павло Лі, та, на жаль, хлопець загинув від рук російських загарбників 6 березня 2022 року в Ірпіні.

"Мирний-21": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довга доба"

Цей проєкт показує зафільмовані кадри нашого сьогодення, історію, яку вже ніхто не зможе переписати. До створення фільму долучилися 12 тисяч українців, які фіксували російські злочини на свої телефони, аби світ міг побачити та запам'ятати ціну, яку платить наша країна.

Це воістину – щоденники війни з усієї України. Стрічку створено із 200 годин хроніки, виживання, супротиву і життя під час повномасштабного вторгнення.

Ця історія повинна дійти до світу, адже "Довга Доба" продовжує тривати досі.

"Довга доба": дивіться онлайн трейлер фільму

Зазначимо, що розробка цього фільму тривала 1,5 року.

Цей проєкт – не просто ще один фільм про війну, а унікальне свідчення трагічних подій і злочинів Росії очима українців, щоб ніхто та ніколи не зміг переписати нашу історію,

– йдеться у повідомленні в Instagram.

Відтак, прем'єра стрічки на сайті Netflix відбулася 1 травня.