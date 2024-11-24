Украинские фильмы способны удивлять интересными сюжетами, глубокими персонажами и актуальными темами. 24 Канал собрал самые интересные ленты для уютного вечернего просмотра, которые точно оставят приятные впечатления.
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"Бесславные крепостные"
События фильма разворачиваются в 1844 году. Молодой Тарас Шевченко случайно встречает настоящего самурая, который попадает в Украину, спасаясь от преследования императором Японии. Тарас тоже не против отправиться на поиски приключений, ведь он стремится сбежать от своего господина и спасти свою возлюбленную от крепостничества.
На фильм режиссера Романа Перфильева вдохновила акция "Квантовый скачок Тараса Шевченко", когда классика изобразили в современных образах.
"Бесславные крепостные": смотрите трейлер онлайн
"Мои мысли тихие"
Фильм рассказывает о звукорежиссере Вадиме, который получает шанс начать новую жизнь после неудач в карьере. Он получает задание – записать голоса закарпатских птиц. После этого он сможет переехать в Канаду и устроить свою жизнь. Но на пути Вадима возникает его мама, которая станет спутником сына.
Лента получила множество наград и положительные отзывы критиков.
"Мои мысли тихие": смотрите трейлер онлайн
"Я работаю на кладбище"
В центре сюжета – Александр, который изготавливает надгробия. Он не гордится работой на кладбище, но и не любит вспоминать о своем прошлом. Ему как одиночке комфортно быть среди могил и цветов, тогда как общение с людьми дается ему непросто. Особенно Александру трудно найти общий язык с дочерью, у которой подростковый период и множество проблем.
Это экранизация одноименной книги Павла Белянского. Однако главного героя создали именно для фильма.
"Я работаю на кладбище": смотрите трейлер онлайн