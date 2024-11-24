3 интересных украинских фильма для вечернего просмотра

Из года в год украинский кинематограф радует зрителей яркими полнометражными фильмами. Многие из них идеально подходят для просмотра вечером, когда хочется расслабиться и отдохнуть.

Украинские фильмы способны удивлять интересными сюжетами, глубокими персонажами и актуальными темами. 24 Канал собрал самые интересные ленты для уютного вечернего просмотра, которые точно оставят приятные впечатления.

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"Бесславные крепостные"

События фильма разворачиваются в 1844 году. Молодой Тарас Шевченко случайно встречает настоящего самурая, который попадает в Украину, спасаясь от преследования императором Японии. Тарас тоже не против отправиться на поиски приключений, ведь он стремится сбежать от своего господина и спасти свою возлюбленную от крепостничества.

На фильм режиссера Романа Перфильева вдохновила акция "Квантовый скачок Тараса Шевченко", когда классика изобразили в современных образах.

"Бесславные крепостные": смотрите трейлер онлайн

"Мои мысли тихие"

Фильм рассказывает о звукорежиссере Вадиме, который получает шанс начать новую жизнь после неудач в карьере. Он получает задание – записать голоса закарпатских птиц. После этого он сможет переехать в Канаду и устроить свою жизнь. Но на пути Вадима возникает его мама, которая станет спутником сына.

Лента получила множество наград и положительные отзывы критиков.

"Мои мысли тихие": смотрите трейлер онлайн

"Я работаю на кладбище"

В центре сюжета – Александр, который изготавливает надгробия. Он не гордится работой на кладбище, но и не любит вспоминать о своем прошлом. Ему как одиночке комфортно быть среди могил и цветов, тогда как общение с людьми дается ему непросто. Особенно Александру трудно найти общий язык с дочерью, у которой подростковый период и множество проблем.

Это экранизация одноименной книги Павла Белянского. Однако главного героя создали именно для фильма.

"Я работаю на кладбище": смотрите трейлер онлайн