Не включайте "Операцию Ы": что посмотреть в Новый год, когда вы далеко от дома

Подходит к завершению 2025 год, и уже совсем скоро мы встретим новый –2026. Если у вас еще нет праздничного настроения, его легко можно создать благодаря просмотру светлого украинского фильма.

Зрителям давно стоит забыть о советских фильмах, принадлежащих России, ведь есть немало действительно достойных украинских лент, которые без проблем подарят лучшие праздничные эмоции. В материале 24 Канала выбирайте своего фаворита и просматривайте его самостоятельно или с близкими.

Какие украинские фильмы создадут праздничное настроение?

"Щедрик"

Идеальным фильмом, который подарит настоящее ощущение чуда, может стать историческая драма режиссера Олеси Моргунец под названием "Щедрик". Премьера ленты состоялась в 2020 году. Это фильм о песне, которая объединила десятки поколений украинцев.

И пока многие до сих пор считают, что "Щедрик" – иностранная композиция, украинцы испокон веков знают, что именно нам принадлежит эта легендарная песня.

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поезд в 31 декабря"

Еще одним хорошим вариантом фильма, который вернет вас домой, может стать "Поезд в 31 декабря". Его можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Кстати, сейчас лента является одной из самых популярных на платформе. Фильм рассказывает о родной "Укрзализныце" и поезде, который отправляется в рейс, как никогда наполненный пассажирами.

"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

События происходят 31 декабря, и неожиданно поезд останавливается прямо посреди поля. Видно, Новый год придется встречать за одним столом совершенно незнакомым людям, которые со временем станут по-настоящему родными друг другу.

"Рождественская история с Тиной Кароль"

Еще одним хорошим кинопроектом может стать фильм "Рождественская история с Тиной Кароль". Это музыкальная лента 2016 года, в которой Тина Кароль соединила трогательную рождественскую историю с украинскими колядками и щедривками.

"Рождественская история с Тиной Кароль": смотрите фильм онлайн

Этот фильм точно мысленно вернет домой всех, кто давно соскучился по обычаям и традициям.