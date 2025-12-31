Не вмикайте "Операцію И": що подивитися у Новий рік, коли ви далеко від дому

Добігає до завершення 2025 рік, і вже зовсім скоро ми зустрінемо новий – 2026. Якщо у вас ще немає святкового настрою, його легко можна створити завдяки перегляду світлого українського фільму.

Глядачам давно варто забути про радянські фільми, які належать Росії, адже є чимало справді гідних українських стрічок, які без проблем подарують найкращі святкові емоції. У матеріалі 24 Каналу обирайте свого фаворита та переглядайте його самостійно або з близькими.

Які українські фільми створять святковий настрій?

"Щедрик"

Ідеальним фільмом, який подарує справжнє відчуття дива, може стати історична драма режисерки Олесі Моргунець під назвою "Щедрик". Прем'єра стрічки відбулася у 2020 році. Це фільм про пісню, яка об'єднала десятки поколінь українців.

І поки багато хто досі вважає, що "Щедрик" – іноземна композиція, українці споконвіку знають, що саме нам належить ця легендарна пісня.

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Потяг у 31 грудня"

Ще одним гарним варіантом фільму, який поверне вас додому, може стати "Потяг у 31 грудня". Його можна подивитися на стримінговій платформі Netflix. До речі, нині стрічка є однією з найпопулярніших на платформі. Фільм розповідає про рідну "Укрзалізницю" та потяг, який вирушає в рейс, як ніколи наповнений пасажирами.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

Події відбуваються 31 грудня, і несподівано потяг зупиняється просто посеред поля. Видно, Новий рік доведеться зустрічати за одним столом абсолютно незнайомим людям, які з часом стануть по-справжньому рідними одне одному.

"Різдвяна історія з Тіною Кароль"

Ще одним гарним кінопроєктом може стати фільм "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Це музична стрічка 2016 року, у якій Тіна Кароль поєднала зворушливу різдвяну історію з українськими колядками та щедрівками.

"Різдвяна історія з Тіною Кароль": дивіться фільм онлайн

Цей фільм точно подумки поверне додому всіх, хто давно скучив за звичаями й традиціями.