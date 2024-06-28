Отдохнуть душой: 3 увлекательных украинских фильма о Карпатах

Горы – это то самое место, где можно забыть обо всех проблемах и наслаждаться природой. Но если нет возможности прямо сейчас сбежать из душного города, можно посмотреть украинские фильмы о Карпатах.

Традиции гуцулов, звук трембиты и волшебные полонины – вот, что объединяет следующие фильмы. Кино 24 предлагает посмотреть ленты, которые смогут передать атмосферу украинских гор.

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"Тени забытых предков"

Один из лучших украинских фильмов, что является представителем поэтического кино, точно стоит просмотра. Экранизация одноименной повести Михаила Коцюбинского рассказывает историю любви Ивана Палийчука и Марички Гутенюк, украинских Ромео и Джульетты.

"Тени забытых предков": смотрите трейлер онлайн

Съемки проходили в окрестностях села Криворивня. Режиссер Сергей Параджанов максимально изучал гуцульскую культуру, быт и традиции. Местные жители следили за тем, чтобы постановка оставалась аутентичной.

"Гуцулка Ксеня"

Мюзикл Елены Демьяненко перенесет в поселок Ворохта, куда приезжают американские эмигранты, чтобы найти невесту для друга. Отец оставил ему немалое наследство, которое достанется ему лишь при одном условии – если он женится на украинке.

"Гуцулка Ксеня": смотрите трейлер онлайн

Музыку для саундтрека к этому фильму написала группа Dakh Daughters. Лента полна ярких цветов и пейзажей.

"Довбуш"

Новый украинский фильм рассказывает о событиях в Карпатах в начале XVIII века. Польская шляхта с жестокостью относится к гуцулам, поэтому они убегают в горы. Олекса и Иван Довбуш становятся опрышками, но в поисках мести становятся врагами друг для друга. Олекса возглавляет восстание, а шляхта хочет сделать все для того, чтобы его уничтожить.

"Довбуш": смотрите трейлер онлайн

Фильм снимался на Западе Украины: во Львове, Дрогобыче, Тернопольской области и конечно в Карпатах. Локациями служили исторические объекты, передающие дух тех времен.