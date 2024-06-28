Традиції гуцулів, звук трембіти та чарівні полонини – ось, що об'єднує наступні фільми. Кіно 24 пропонує переглянути стрічки, які зможуть передати атмосферу українських гір.

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"Тіні забутих предків"

Один з найкращих українських фільмів, що є представником поетичного кіно, точно вартий перегляду. Екранізація однойменної повісті Михайла Коцюбинського розповідає історію кохання Івана Палійчука і Марічки Гутенюк, українських Ромео та Джульєтти.

"Тіні забутих предків": дивіться трейлер онлайн

Знімання відбувалися на околицях села Криворівня. Режисер Сергій Параджанов максимально вивчав гуцульську культуру, побут і традиції. Місцеві жителі слідкували за тим, щоб постановка залишалась автентичною.

"Гуцулка Ксеня"

Мюзикл Олени Дем'яненко перенесе у селище Ворохта, куди приїжджають американські емігранти, щоб знайти наречену для друга. Батько залишив йому чималий спадок, який дістанеться йому лиш за однієї умови – якщо він одружиться з українкою.

"Гуцулка Ксеня": дивіться трейлер онлайн

Музику для саундтреку до цього фільму написав гурт Dakh Daughters. Стрічка сповнена яскравих кольорів і пейзажів.

"Довбуш"

Новий український фільм розповідає про події в Карпатах на початку XVIII століття. Польська шляхта з жорстокістю ставиться до гуцулів, тому вони втікають у гори. Олекса та Іван Довбуші стають опришками, але в пошуках помсти стають ворогами одне для одного. Олекса очолює повстання, а шляхта хоче зробити все для того, щоб його знищити.

"Довбуш": дивіться трейлер онлайн

Фільм знімався на Заході України: у Львові, Дрогобичі, Тернопільській області та звісно в Карпатах. Локаціями слугували історичні об'єкти, що передавали дух тих часів.