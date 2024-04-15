Украинское спортивное кино: 3 фильма, которые запечатлеются в вашей памяти

Украинская индустрия кино переживает период ренессанса. Свидетельством этого является, в частности, первый полученный Оскар, а также наличие отечественных лент на престижных международных кинофестивалях.

Вместе с этим расширяется и список тем, о которых рассказывают украинские режиссеры. В прокате появляется все больше спортивных драм, которые запечатлеваются в памяти, пишет 24 Канал.

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Кино 24 в сотрудничестве с партнером Favbet делится тремя фильмами, которые стоит посмотреть тем, кого вдохновляют победы других.

"Пульс", 2021

В основу спортивной драмы "Пульс" заложены реальные события. Прототипом главной героини стала параолимпийская чемпионка 2008 года, пятикратная серебряная и бронзовая призерка игр 2012 и 2016 годов Оксана Ботурчук.

Оксана – талантливая девушка из маленького провинциального городка. Вся ее жизнь – это легкая атлетика, тренировки, соревнования и дисциплина. Не удивительно, что карьера молодой спортсменки постепенно набирает обороты.

Кажется, ничто не сможет стать на пути мечты Оксаны – однажды выступить на Олимпийских играх. Однако у судьбы есть свои планы.

Девушка попадает в ужасную автомобильную аварию, в результате которой получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Но больше всего Оксану пугает риск навсегда попрощаться со спортом. И даже несмотря на то, что врачи дают мрачный прогноз, девушка находит в себе силы и продолжает бороться за мечту.

"Пульс": смотрите онлайн трейлер фильма

"С завязанными глазами", 2020

Спортсмен смешанных единоборств Денис погибает в зоне АТО. Новость быстро доходит до его любимой – Юлии. Действующая спортсменка ММА пытается справиться с потерей. Однако борьба с ней оказывается значительно сложнее, чем с соперниками на ринге.

В поисках новых смыслов, она ломается и прекращает успешную спортивную карьеру.

В это время мама Дениса получает странное сообщение, в котором говорится о том, что ее сын жив и немедленно нуждается в деньгах на операцию. На что пойдет Юлия, чтобы разобраться в этой сложной ситуации?

"С завязанными глазами": смотрите онлайн трейлер фильма

"Нация футбола", 2022

В Украине – стране, где миллионы подростков мечтают стать профессиональными футболистами, попасть в национальную сборную считается высшей честью. И такие фильмы, как "Нация футбола" могут стать для них дополнительным источником вдохновения.

Лента рассказывает о рождении, историю становления и развития Национальной сборной Украины по футболу в период с 1992 – 2021 года. И главное – делает это с абсолютным вниманием к деталям. О важных матчах, легендарные голы и победы из первых уст рассказывают звездные тренеры, комментаторы и сами футболисты. Именно это придает фильму еще большей выразительности и эмоциональности.

"Нация футбола": смотрите онлайн трейлер фильма

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