Читайте в материале 24 Канала подборку фильмов, которые дольше всего смотрели зрители из Украины в течение 2023 года. Выбирайте ленту для просмотра на MEGOGO в свободном доступе.

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"Киборги"

Дольше всего пользователи смотрели украинский военный экшн режиссера Ахтема Сеитаблаева по сценарию Наталки Ворожбит. Лента рассказывает об аде Донецкого аэропорта 2014 года. Фильм получил 6 наград "Золотой волчок" и уже стал определенной традицией пересмотра в День памяти защитников Донецкого аэропорта.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Иловайск 2014. Батальон "Донбасс""

После ранения в бою за Иловайск командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Бишут чудом остается живым в оккупированном городе. Его преследует российский офицер РУНКОВ, назначенный комендантом Иловайска. Для РУНКОВА эта война стала личной трагедией и ему необходима не просто справедливость, но и месть. Но может кто-то из них оказался в настоящей ловушке?

"Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"": смотрите онлайн трейлер фильма

"Круты 1918"

В 1918 году произошло одно из самых жестоких событий битва под Крутами недалеко от Киева. Несколько сот патриотически настроенных студентов и молодых людей героически решили отстаивать свою страну от многочисленной и хорошо вооруженной Красной армии. Среди них были братья влюбившиеся в одну девушку, а также множество молодых ребят, которые еще не успели пожить на этом свете.

"Круты 1918": смотрите онлайн трейлер фильма

"Донбасс"

Это регион, где всегда проходят открытые вооруженные бои и сепаратистские диверсии, затрагивающие мирных граждан. На Донбассе хрупкая грань между войной и миром правдой и пропагандой ненавистью и любовью всегда на грани.

Каждый зритель может почувствовать себя частью этой страшной атмосферы, где жизнь и смерть так близко друг к другу и где каждый шаг может от комедии превратиться в драму.

"Донбасс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Племя"

Сергей, имеющий проблемы со слухом, попадает в приют. Случайно оказавшись по делам не полностью законным он становится частью группы известной как Племя сформировавшейся внутри специального интерната. Пытаясь наладить свою жизнь в таких условиях Сергей влюбляется в Анну, которая является девушкой Наблюдателя Племя.

Между парнем и Анной вспыхивает любовь и теперь герой должен встать на защиту не только своей жизни, но и новой любви.

"Племя": смотрите онлайн трейлер фильма