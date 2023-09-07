5 украинских фильмов, участвующих в нацотборе на Оскар-2024

Украинская киноакадемия завершила прием заявок для участия фильмов в отборе на премию Оскар в номинации "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины. УОК получил пять заявок.

В список вошли полнометражный дебют Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир", документальная лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе", "Железные бабочки", "Териконы" Тараса Томенко.

и "ШТТЛ". Каждый из этих фильмов рассказываем ниже.

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Украинские фильмы, которые примут участие в отборе на Оскар-2024

"Памфир"

События в фильме разворачиваются на Западе Украины перед наступлением традиционного карнавала Маланка. Памфир возвращается в свой родной город после длительного отсутствия, чтобы снова объединиться с семьей. Глубокая родственная привязанность Памфира имеет побочные последствия и заставляет его выбрать рискованный путь, который может иметь страшные последствия.

"Памфир": смотрите трейлер

"20 дней в Мариуполе"

Фильм рассказывает о том, как Мариуполь пережил первые недели российского вторжения в Украину. Он охватывает гуманитарную катастрофу, массовые захоронения, преступления российских войск, работу медицинского персонала и бомбардировку роддома.

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер

"Железные бабочки"

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Лента посвящена событиям 2014 – когда россияне сбили в небе над Донетчиной боинг, выполнявший рейс MH17.

"Железные бабочки": смотрите трейлер

"Териконы"

Насте было шесть лет, когда три ракеты, выпущенные российской армией, попали в ее дом в новогоднюю ночь 2015 года. Она выжила, но потеряла своего отца, детство и веру в жизнь. Для таких детей, как она, война стала чем-то обыденным, пейзажем за окном. Однако Настя не перестает мечтать – о новом доме, собаке, – и продолжает писать письма Деду Морозу с просьбой вернуть ей отца.

"Териконы": смотрите трейлер

"ШТТЛ"

Фильм рассказывает о жизни еврейского городка в преддверии операции "Барбаросса". Его снимали в Украине за полгода до российского вторжения в 2022 году.

"ШТТЛ": смотрите трейлер

Нынешний состав УОК, избранный рейтинговым голосованием членов Украинской киноакадемии в 2022 году на два года, включает 11 членов и действует согласно Регламенту: