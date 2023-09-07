5 украинских фильмов, участвующих в нацотборе на Оскар-2024
Источник:Украинская киноакадемия
Украинская киноакадемия завершила прием заявок для участия фильмов в отборе на премию Оскар в номинации "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины. УОК получил пять заявок.
В список вошли полнометражный дебют Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир", документальная лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе", "Железные бабочки", "Териконы" Тараса Томенко.
и "ШТТЛ". Каждый из этих фильмов рассказываем ниже.
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Украинские фильмы, которые примут участие в отборе на Оскар-2024
"Памфир"
События в фильме разворачиваются на Западе Украины перед наступлением традиционного карнавала Маланка. Памфир возвращается в свой родной город после длительного отсутствия, чтобы снова объединиться с семьей. Глубокая родственная привязанность Памфира имеет побочные последствия и заставляет его выбрать рискованный путь, который может иметь страшные последствия.
"Памфир": смотрите трейлер
"20 дней в Мариуполе"
Фильм рассказывает о том, как Мариуполь пережил первые недели российского вторжения в Украину. Он охватывает гуманитарную катастрофу, массовые захоронения, преступления российских войск, работу медицинского персонала и бомбардировку роддома.
"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер
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"Железные бабочки"
Лента посвящена событиям 2014 – когда россияне сбили в небе над Донетчиной боинг, выполнявший рейс MH17.
"Железные бабочки": смотрите трейлер
"Териконы"
Насте было шесть лет, когда три ракеты, выпущенные российской армией, попали в ее дом в новогоднюю ночь 2015 года. Она выжила, но потеряла своего отца, детство и веру в жизнь. Для таких детей, как она, война стала чем-то обыденным, пейзажем за окном. Однако Настя не перестает мечтать – о новом доме, собаке, – и продолжает писать письма Деду Морозу с просьбой вернуть ей отца.
"Териконы": смотрите трейлер
"ШТТЛ"
Фильм рассказывает о жизни еврейского городка в преддверии операции "Барбаросса". Его снимали в Украине за полгода до российского вторжения в 2022 году.
"ШТТЛ": смотрите трейлер
Нынешний состав УОК, избранный рейтинговым голосованием членов Украинской киноакадемии в 2022 году на два года, включает 11 членов и действует согласно Регламенту:
- Нариман Алиев, режиссер,
- Роман Бондарчук, режиссер,
- Денис Буданов, киновед / кинокритик,
- Валентин Васянович, режиссер, оператор-постановщик – председатель Комитета,
- Сергей Зленко, дистрибьютор, кинодеятель,
- Филипп Ильенко, продюсер, актер,
- Сергей Лавренюк, продюсер,
- Александр Максимчук, продюсер,
- Юлия Синькевич, продюсер,
- Валерия Сочивец, продюсер, режиссер,
- Владимир Яценко, продюсер.