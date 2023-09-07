До списку увійшли повнометражний дебют Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір", документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", "Залізні метелики", "Терикони" Тараса Томенко
та "ШТТЛ". Про кожен з цих фільмів розповідаємо нижче.
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"Памфір"
Події у фільмі розгортаються на Заході України перед настанням традиційного карнавалу Маланка. Памфір повертається до свого рідного міста після тривалої відсутності, щоб знову об'єднатися з родиною. Глибока родинна прив'язаність Памфіра має побічні наслідки й змушує його обрати ризикований шлях, який може мати страшні наслідки.
"Памфір": дивіться трейлер
"20 днів у Маріуполі"
Фільм розповідає про те, як Маріуполь пережив перші тижні російського вторгнення в Україну. Він охоплює гуманітарну катастрофу, масові поховання, злочини російських військ, роботу медичного персоналу та бомбардування пологового будинку.
"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер
"Залізні метелики"
Стрічка присвячена подіям 2014 року – коли росіяни збили у небі над Донеччиною боїнг, що виконував рейс MH17.
"Залізні метелики": дивіться трейлер
"Терикони"
Насті було шість років, коли три ракети, випущені російською армією, влучили її будинок в новорічну ніч 2015 року. Вона вижила, але втратила свого батька, дитинство і віру в життя. Для таких дітей, як вона, війна стала чимось буденним, пейзажем за вікном. Проте Настя не припиняє мріяти – про новий будинок, собаку, – і продовжує писати листи Діду Морозу з проханням повернути їй батька.
"Терикони": дивіться трейлер
"ШТТЛ"
Фільм розповідає про життя єврейського містечка напередодні операції "Барбаросса". Його знімали в Україні за пів року до російського вторгнення у 2022 році.
"ШТТЛ": дивіться трейлер
Нинішній склад УОК, обраний рейтинговим голосуванням членів Української кіноакадемії у 2022 році на два роки, включає 11 членів та діє згідно з Регламентом:
- Наріман Алієв, режисер,
- Роман Бондарчук, режисер,
- Денис Буданов, кінознавець / кінокритик,
- Валентин Васянович, режисер, оператор-постановник – голова Комітету,
- Сергій Зленко, дистриб’ютор, кінодіяч,
- Пилип Іллєнко, продюсер, актор,
- Сергій Лавренюк, продюсер,
- Олександр Максимчук, продюсер,
- Юлія Сінькевич, продюсерка,
- Валерія Сочивець, продюсерка, режисерка,
- Володимир Яценко, продюсер.