Как сообщает ukrinform, в длинные списки претендентов на престижную кинонаграду вошли фильмы "Следы" и "Последнее сообщение".

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Какие украинские фильмы могут получить "Оскар"

Документальный фильм "Следы" режиссеров Алисы Коваленко и Марыси Никитюк попал в лонг-листы сразу в двух категориях – "Международный полнометражный фильм" и "Полнометражный документальный фильм".

В центре сюжета – истории шести украинских женщин, переживших сексуальное насилие и пытки в результате российской агрессии. Фильм рассказывает об их пути к восстановлению и борьбе за справедливость. Ранее картина получила приз зрительских симпатий в программе "Панорама" Берлинского кинофестиваля.

Фильм "Следы": смотреть трейлер

В документальную категорию также попал фильм "Последнее сообщение" режиссеров Андрея Волошина и Алексея Лебедева.

Лента рассказывает об американо-украинской певице Келси Кимберлин, которая отправляется в Украину, чтобы узнать подробности гибели своего 21-летнего двоюродного брата, убитого российскими военными.

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Когда объявят номинантов на "Оскар-2027"

Конкуренция в этом году немалая: в международной категории к рассмотрению допущены рекордные 104 фильма, а в документальной – 190.

Официальные шорт-листы объявят 15 декабря 2026 года, имена номинантов станут известны 21 января 2027 года. Сама церемония вручения "Оскара" состоится 14 марта в Лос-Анджелесе.

Кстати, недавно в США показали украинский фильм "КИЛЛХАУС".