Как сообщает 24 Канал, украинский фильм "Киллхаус" режиссера Любомира Левицкого впервые был представлен в США. По информации организаторов показа, премьера состоялась в историческом театре Burke в Мемориале ВМС США недалеко от Капитолия. Мероприятие собрало полный зал, а среди гостей были члены Конгресса, американские военные, дипломаты и представители оборонных, разведывательных и безопасностных структур.

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Кит Келлог оценил украинский фильм

Одним из самых известных гостей показа стал генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог, бывший специальный представитель Белого дома по вопросам Украины. После просмотра он выступил на панельной дискуссии и высоко оценил картину.

Фильм произвел на меня огромное впечатление. Его должна увидеть вся Америка. Это действительно замечательный, эмоционально сильный фильм, который передает дух украинской нации. Они сражаются как одна команда, они сражаются вместе, они сражаются за то, за что мы сражались 250 лет назад, – заявил Келлог.

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Что фильм "Киллхаус" рассказывает

"Киллхаус": смотреть трейлер



Лента была снята во время полномасштабной войны с участием действующих украинских военнослужащих. В основе сюжета – реальная операция по спасению гражданских лиц с помощью дронов. Ранее эту историю рассказали в документальном фильме "Иди за мной".

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"Киллхаус" сочетает военный экшн с реалиями современного фронта, где беспилотники и новейшие технологии играют важную роль.

Что известно о премьере и выходе в прокат в США

Участники обсудили особенности современной войны, роль технологий и дальнейшее сотрудничество Украины с США.

На мероприятии также представили новую англоязычную версию "Киллхауса", адаптированную для международной аудитории. Фильм готовят к широкому американскому релизу, однако точную дату выхода пока не объявили.

Фильм помог американцам эмоционально понять новый характер современной войны. Для меня особенно важно, что картина становится поводом для переосмысления подходов к безопасности и поддержке Украины, – отметил Любомир Левицкий.

Показ организовали Peace Through Strength Institute и американский дистрибьютор фильма совместно с Ukrainian Films USA и Посольством Украины в США.

А что же сами украинцы думают о ленте.