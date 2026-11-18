Як повідомляє 24 Канал, український фільм "Кіллхаус" режисера Любомира Левицького вперше представили у США. За інформацією організаторів показу, прем'єра відбулася в історичному театрі Burke у Меморіалі ВМС США неподалік Капітолія. Захід зібрав повну залу, а серед гостей були члени Конгресу, американські військові, дипломати та представники оборонних, розвідувальних і безпекових структур.

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Кіт Келлог оцінив український фільм

Одним із найвідоміших гостей показу став генерал-лейтенант армії США у відставці Кіт Келлог, колишній спеціальний представник Білого дому з питань України. Після перегляду він виступив на панельній дискусії та високо оцінив стрічку.

Фільм справив на мене величезне враження. Його має побачити вся Америка. Це справді чудовий, емоційно сильний фільм, який передає дух української нації. Вони борються як одна команда, вони борються разом, вони борються за те, за що ми боролися 250 років тому, – заявив Келлог.

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Про що фільм "Кіллхаус"

"Кіллхаус": дивитись трейлер



Стрічку створили під час повномасштабної війни за участю чинних українських військовослужбовців. В основі сюжету – реальна операція з порятунку цивільних за допомогою дронів. Раніше цю історію розповіли в документальному фільмі "Йди за мною".

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"Кіллхаус" поєднує військовий екшн із реаліями сучасного фронту, де безпілотники та новітні технології відіграють важливу роль.

Що відомо про прем'єру та реліз у США

Учасники обговорили особливості сучасної війни, роль технологій та подальшу співпрацю України зі США.

На заході також представили нову англомовну версію "Кіллхауса", адаптовану для міжнародної аудиторії. Стрічку готують до широкого американського релізу, однак точну дату виходу поки не оголосили.

Фільм допоміг американцям емоційно зрозуміти новий характер сучасної війни. Для мене особливо важливо, що стрічка стає приводом для переосмислення підходів до безпеки та підтримки України, – зазначив Любомир Левицький.

Показ організували Peace Through Strength Institute та американський дистриб'ютор фільму спільно з Ukrainian Films USA і Посольством України у США.

Що ж самі українці думають про стрічку.