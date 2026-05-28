24 Канал выбрал несколько фильмов из украинского кинематографа, который предлагает вниманию зрителей довольно качественное кино.
"Все оттенки соблазна", 2026
Рейтинг IMDb: 3,5
Эротический триллер рассказывает о событиях, которые развиваются в Лемберге (современном Львове) в конце XIX века – в 1897 году. В центре сюжета – Амелия Крижевская-Зег, дочь Иоганна Зега, которая после свадебного путешествия возвращается в семейное имение.
Но за закрытыми дверями дома каждый имеет собственное намерение: кто-то хочет ее состояния, кто-то – ее роли, а кто-то видит единственный выход в ее исчезновении.
"Гнездо горлицы", 2016
Рейтинг IMDb: 7,2
Сюжет фильма рассказывает о судьбе украинских женщин за рубежом. Дарья, которая проживает в карпатском селе на Буковине, решает ехать в Италию, чтобы заработать для семьи денег.
За рубежом ее ждет требовательная и капризная итальянка, испытания языком и даже романтические отношения. Женщина беременеет от работодателя и решает вернуться домой. Но это только начало ее испытаний.
"Мавка. Настоящий миф", 2026
Рейтинг IMDb: 6,0
Лента рассказывает историю запретной любви между мифической Мавкой и молодым биологом Лукьяном, который приехал в лес в составе научной экспедиции. События разворачиваются в древних украинских лесах во время магической Русалкиной недели.
"На драйве", 2026
Рейтинг IMDb: 6,9
Компания друзей из Харькова находят заброшенные машины на стоянке торгового центра, который закрыли из-за войны. Они решают устроить в закрытом ТРЦ настоящие гонки со ставками.
Заработанные средства компания планировала передать на восстановление чебуречной, которую разрушили россияне, но все идет не по плану.
Какие украинские фильмы стоят вашего внимания?
- "Ну мам";
- "Крещатик 48/2";
- "КИЛЛХАУС";
- "Довбуш";
- "Ты – космос".
Выбирайте ленту для вечернего просмотра и окунитесь в историю, которая подарит вам ту атмосферу, которой стремится душа.