Их не оценила публика: 4 низкорейтинговые украинские фильмы

Ни для кого не будет сюрпризом, что далеко не все фильмы могут получить высокую оценку от зрителей. Соответственно, это имеет влияние на рейтинг среди других лент.

В современном украинском кинематографе есть несколько фильмов, которые, возможно, кому-то понравились, но получили рейтинговую оценку не выше 5. Сайт IMDb считается одним из приоритетных для выставления рейтинга, поэтому мы принимаем во внимание данные именно с этого ресурса.

"Скажене весілля 3", 2021

Рейтинг IMDb: 4,6/10

Эта трилогия стала очень популярной среди украинской публики. Как минимум, об этом свидетельствуют высокие кассовые сборы. Однако именно финальная часть получила самый низкий рейтинг среди двух предыдущих фильмов.

По сюжету, младший сын Середюка решает жениться на дочери цыганского барона – Раде. Глава семьи пообещал, что не будет портить праздник, однако на этот раз в центре истории – мать жениха.

"Каховский объект", 2025

Рейтинг IMDb: 5,0/10

В центре сюжета – украинские военные, которые случайно попадают в секретный бункер, где во время холодной войны СССР проводил опыты на людях. И с этого момента их миссия превращается в настоящую борьбу за выживание.

"Большая прогулка", 2023

Рейтинг IMDb: 4,9/10

События развиваются вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В один весенний день обе семьи отправляются "на шашлыки" и оказываются на одной поляне, которую считают "своей". Между ними возникает спор, ведь никто не хочет уступить место для приготовления шашлыков.

"Звезды по обмену", 2020

Рейтинг IMDb: 4,6/10

В центре сюжета оказываются популярные артисты, которые превращают здоровую конкуренцию в ожесточенную вражду. Подножки на красной дорожке, насмешливые комментарии прессе – это далеко не все, на что они способны. И вдруг один день кардинально меняет их жизни.

После очередного публичного спора, главные герои просыпаются в теле своего врага.

В 2025 году вышел еще один украинский фильм "Собачки". Одну из ролей в нем сыграла телеведущая Леся Никитюк. На сайте IMDb ленту оценили в 5,7 из 10. Это не высокий показатель, однако лучший, чем в упомянутых выше лентах.

