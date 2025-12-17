Наталье Денисенко – 36: в каких фильмах и сериалах сыграла актриса
- Наталка Денисенко празднует свой 36-й день рождения.
- Актриса сыграла в таких популярных проектах, как "Девчата", "Мавка. Лесная песня", "Когда ты выйдешь замуж?" и "Домик на счастье".
17 декабря свой День рождения празднует одна из самых популярных украинских актрис Наталья Денисенко. Ей исполнилось 36 лет.
За свою карьеру Денисенко сыграла немало ярких ролей в фильмах и сериалах. В материале 24 Канала мы собрали подборку лент с Натальей, которые можно посмотреть вечером.
Какие фильмы и сериалы с Натальей Денисенко стоит посмотреть вечером?
"Девушки"
Идеальным вариантом на вечер может стать просмотр легкого украинского сериала "Девчата". Это лента о лучших подругах, которые сталкиваются с большим количеством проблем – это трудности в работе, личной жизни, ссоры с родителями, бывшими и детьми.
Во всем этом водовороте испытаний их спасает одно – их дружба. Наталка Денисенко сыграла в этом сериале одну из главных ролей.
"Девчата": смотрите онлайн трейлер сериала
"Мавка. Лесная песня"
Один из самых успешных украинских мультфильмов – "Мавка. Лесная песня". Голос главной героини ленты подарила Наталья Денисенко. Этот мультфильм станет идеальным вариантом для просмотра всей семьей, особенно в рождественско-новогодний период. Ведь именно эта лента подарит вам и детям сказочные эмоции, которые будут держать еще долго.
"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер фильма
"Когда ты выйдешь замуж?"
Еще один украинский фильм, в котором Наталка Денисенко сыграла главную роль – "Когда ты выйдешь замуж". По сюжету, главная героиня разочарована в любви, ведь ее избранник изменил прямо перед свадьбой.
Казалось бы, уже ничего не сможет спасти ситуацию. Но морские авантюрные приключения и самая дорогая картина в мире Поля Гогена под названием "Когда ты выйдешь замуж?" попытаются все исправить. И, возможно, приведут Ксению к настоящему счастью.
"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма
"Домик на счастье"
Украинский сериал, который стоит посмотреть, чтобы расслабиться после рабочего вечера – это "Домик на счастье". История о том, как после неожиданного увольнения с высокооплачиваемой работы в банке Макс решает переехать в деревню.
Но есть небольшая проблема: его жена Маша – на 100% городская жительница. Она обожает ритм города, шопинг и не представляет своей жизни без салона красоты. Перед главными героями предстает огромное количество испытаний, которые создают комические ситуации.
"Домик на счастье": смотрите онлайн трейлер сериала
Выбирайте своего фаворита и вечер и устройте себе настоящий киновечер.