Наталье Денисенко – 36: в каких фильмах и сериалах сыграла актриса

17 декабря свой День рождения празднует одна из самых популярных украинских актрис Наталья Денисенко. Ей исполнилось 36 лет.

За свою карьеру Денисенко сыграла немало ярких ролей в фильмах и сериалах. В материале 24 Канала мы собрали подборку лент с Натальей, которые можно посмотреть вечером.

Какие фильмы и сериалы с Натальей Денисенко стоит посмотреть вечером?

"Девушки"

Идеальным вариантом на вечер может стать просмотр легкого украинского сериала "Девчата". Это лента о лучших подругах, которые сталкиваются с большим количеством проблем – это трудности в работе, личной жизни, ссоры с родителями, бывшими и детьми.

Во всем этом водовороте испытаний их спасает одно – их дружба. Наталка Денисенко сыграла в этом сериале одну из главных ролей.

"Девчата": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мавка. Лесная песня"

Один из самых успешных украинских мультфильмов – "Мавка. Лесная песня". Голос главной героини ленты подарила Наталья Денисенко. Этот мультфильм станет идеальным вариантом для просмотра всей семьей, особенно в рождественско-новогодний период. Ведь именно эта лента подарит вам и детям сказочные эмоции, которые будут держать еще долго.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Когда ты выйдешь замуж?"

Еще один украинский фильм, в котором Наталка Денисенко сыграла главную роль – "Когда ты выйдешь замуж". По сюжету, главная героиня разочарована в любви, ведь ее избранник изменил прямо перед свадьбой.

Казалось бы, уже ничего не сможет спасти ситуацию. Но морские авантюрные приключения и самая дорогая картина в мире Поля Гогена под названием "Когда ты выйдешь замуж?" попытаются все исправить. И, возможно, приведут Ксению к настоящему счастью.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Домик на счастье"

Украинский сериал, который стоит посмотреть, чтобы расслабиться после рабочего вечера – это "Домик на счастье". История о том, как после неожиданного увольнения с высокооплачиваемой работы в банке Макс решает переехать в деревню.

Но есть небольшая проблема: его жена Маша – на 100% городская жительница. Она обожает ритм города, шопинг и не представляет своей жизни без салона красоты. Перед главными героями предстает огромное количество испытаний, которые создают комические ситуации.

"Домик на счастье": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте своего фаворита и вечер и устройте себе настоящий киновечер.