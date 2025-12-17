Наталці Денисенко – 36: у яких фільмах та серіалах зіграла акторка

17 грудня свій День народження святкує одна із найпопулярніших українських акторок – Наталка Денисенко. Їй виповнилось 36 років.

За свою кар'єру Денисенко зіграла чимало яскравих ролей у фільмах та серіалах. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку стрічок з Наталкою, які можна подивитись ввечері.

Які фільми та серіали з Наталкою Денисенко варто подивитись ввечері?

"Дівчата"

Ідеальним варіантом на вечір може стати перегляд легкого українського серіалу "Дівчата". Це стрічка про найкращих подруг, які стикаються з великою кількістю проблем – це труднощі в роботі, особистому житті, сварки з батьками, колишніми та дітьми.

У всьому цьому вирі випробувань їх рятує одне – їхня дружба. Наталка Денисенко зіграла у цьому серіалі одну із головних ролей.

"Дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мавка. Лісова пісня"

Один із найуспішніших українських мультфільмів – "Мавка. Лісова пісня". Голос головній героїні стрічки подарувала Наталка Денисенко. Цей мультфільм стане ідеальним варіантом для перегляду всією сім'єю, особливо у різдвяно-новорічний період. Адже саме ця стрічка подарує вам та дітям казкові емоції, які триматимуть ще довго.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коли ти вийдеш заміж?"

Ще один український фільм, у якому Наталка Денисенко зіграла головну роль – "Коли ти вийдеш заміж". За сюжетом, головна героїня розчарована у коханні, адже її обранець зрадив прямо перед весіллям.

Здавалося б, уже нічого не зможе врятувати ситуацію. Але морські авантюрні пригоди та найдорожча картина у світі Поля Гогена під назвою "Коли ти вийдеш заміж?" спробують все виправити. І, можливо, приведуть Ксенію до справжнього щастя.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Будиночок на щастя"

Український серіал, який варто подивитись, щоб розслабитись після робочого вечора – це "Будиночок на щастя". Історія про те, як після несподіваного звільнення з високооплачуваної роботи в банку Макс вирішує переїхати в село.

Але є невелика проблема: його дружина Маша – на 100% міська жителька. Вона обожнює ритм міста, шопінг і не уявляє свого життя без салону краси. Перед головними героями постає величезна кількість випробувань, які створюють комічні ситуації.

"Будиночок на щастя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте свого фаворита та вечір та влаштуйте собі справжній кіновечір.