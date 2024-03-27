3 украинских ленты, которые ошибочно считали русскими

В Украине перед полномасштабной войной снимали немало фильмов и сериалов на русском языке. В большинстве случаев к этим съемкам привлекались как украинские, так и российские актеры. Поэтому многие люди сейчас ошибочно считают, что это проекты России.

Сейчас все сознательные украинцы отказались от сотрудничества с россиянами, но сериалы и фильмы все равно остаются доступными для просмотра. Узнайте в материале Кино 24, какие из них являются украинскими, но все считали, что это ленты из России.

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"Женский врач"

Сегодня в Украине создали новый сериал "Женский доктор. Новая жизнь", который полностью адаптирован под современные реалии. Однако он черпает свое начало в ленте "Женский доктор", где снимались российские актеры. Поэтому многие украинцы ошибочно считали, что это сериал российского производства.

"Женский доктор": смотрите трейлер онлайн

Сериал рассказывает о роддоме областной клинической больницы и имеет 5 сезонов. В Украине телесериал транслировался на каналах "Украина" и "Интер". Это история о талантливом акушере-гинекологе, который по определенным причинам оставляет престижную должность в столице и возвращается в родной провинциальный город, где начинает работать врачом-ординатором местного роддома.

"Ассистентка"

Еще одна украинская лента, в которой наряду с нашими актерами работали россияне. Именно поэтому многие люди ошибочно считают, что это проект России.

Главная героиня Настя – приятная и всегда улыбающаяся девушка, но до сих пор не замужем. Эту роль сыграла украинская актриса Дарья Легейда.

В свои 29 лет она снимает розовые очки, в которых жила, и начинает видеть реальность. Перед ней встают определенные вопросы в жизни, на которые она должна ответить, чтобы восстановить уверенность в себе.

"Лентяи"

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Молодая женщина Лиза Арсеньева оказывается в экстремальной ситуации. Ее преследуют криминальные структуры, а ее друзья отбирают у нее все до копейки. Лизу начинают обвинять в махинациях и похищении 50 миллионов долларов, в которых замешан ее пропавший муж.

Главную роль в сериале сыграла известная украинская актриса Ольга Сумская.

К сожалению, только ценой большой войны украинские кинотворцы наконец поняли, что российским актерам здесь не место. Поэтому сейчас наш кинематограф находится на новом этапе развития.