И наконец фанаты "Женского доктора" услышали ответ, будет ли 2 сезон. Об этом рассказал актер Андрей Исаенко, сыгравший главную роль в фильме.

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"Женский доктор. Новая жизнь": будет ли 2-й сезон

Украинский актер Андрей Исаенко, известный своей ролью Михаила Гончара в сериале, объявил, что продолжение "Женского врача" состоится. Сериал будет продлен на второй сезон, и зрители смогут узнать, что произойдет с их любимыми героями, а также увидеть, как разовьется история Михаила и Елены в ленте.

Было много вопросов о продолжении сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Так вот, у меня для вас есть хорошие новости. Михаил Гончар возвращается. Второй сезон будет вскоре. Следите за новостями, чтобы ничего не пропустить,

– сказал Андрей Исаенко.

Поклонники уже отреагировали на эту новость. Вот, что они пишут:

"Ура! Сценаристы соберитесь, мы ждем адекватного сценария"

"Я этого так ждала!"

"Так ждали, наконец-то! Очень радуюсь!"

"Ну наконец-то, а то уже заждались"

"Супер! Уже жду с нетерпением. Обожаю Гончара"

"Классный сериал. Круто, что есть продолжение"

"Женский доктор. Новая жизнь": чем закончился 1-й сезон

Финал первого сезона оставил за собой множество вопросов. Елена Руденко принимает решение стать боевым медиком на фронте, отправляя своего сына вместе с дедушкой и его семьей в Польшу, тогда как сама планирует оказывать помощь военным на Запорожском направлении. Однако, в конце серии они с Михаилом Гончаром мирятся.

Андрей строит отношения с Ласточкой, а Витя, который ранее обидел Наталью, решает пойти воевать и быть полезным на фронте.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

Шумейко, узнав, что любимая беременна не от него, признает, что не имеет значения, от кого именно этот ребенок. Его основной заботой является его глубокая любовь к Людмиле и готовность воспитывать этого ребенка вместе с ней. Тимофей и Сердюк нашли общее решение, но остается неопределенным, будут ли Шумейко и Пышная вместе.