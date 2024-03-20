І нарешті фанати "Жіночого лікаря" почули відповідь, чи буде 2 сезон. Про це розповів актор Андрій Ісаєнко, який зіграв головну роль у стрічці.

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"Жіночий лікар. Нове життя": чи буде 2-й сезон

Український актор Андрій Ісаєнко, відомий своєю роллю Михайла Гончара у серіалі, оголосив, що продовження "Жіночого лікаря" відбудеться. Серіал буде продовжено на другий сезон, і глядачі матимуть змогу дізнатися, що станеться з їхніми улюбленими героями, а також побачити, як розвинеться історія Михайла та Олени у стрічці.

Було багато запитань щодо продовження серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Так от, у мене для вас є хороші новини. Михайло Гончар повертається. Другий сезон буде незабаром. Слідкуйте за новинами, щоб нічого не пропустити,

– сказав Андрій Ісаєнко.

Прихильники уже відреагували на цю новину. Ось, що вони пишуть:

"Ура! Сценаристи зберіться, ми чекаємо адекватного сценарію"

"Я цього так чекала!"

"Так чекали, нарешті! Дуже радію!"

"Ну нарешті, а то вже зачекалися"

"Супер! Вже чекаю з нетерпінням. Обожнюю Гончара"

"Класний серіал. Круто, що є продовження"

"Жіночий лікар. Нове життя": чим закінчився 1-й сезон

Фінал першого сезону залишив за собою безліч питань. Олена Руденко приймає рішення стати бойовим медиком на фронті, відправляючи свого сина разом з дідусем та його сім'єю до Польщі, тоді як сама планує надавати допомогу військовим на Запорізькому напрямку. Проте, в кінці серії вони з Михайлом Гончаром миряться.

Андрій будує стосунки з Ластівкою, а Вітя, який раніше образив Наталку, вирішує піти воювати та бути корисним на фронті.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Шумейко, дізнавшись, що кохана вагітна не від нього, визнає, що немає значення, від кого саме ця дитина. Його основною турботою є його глибока любов до Людмили та готовність виховувати цю дитину разом з нею. Тимофій і Сердюк знайшли спільне рішення, але залишається невизначеним, чи будуть Шумейко та Пишна разом.