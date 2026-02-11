5 украинских фильмов, которые вас поразят

С каждым годом украинский кинематограф развивается. Наши художники снимают крутые фильмы, которые завоюют внимание зрителей, также открывается много новых лиц среди актеров.

24 Канал расскажет о 5 украинских фильмах, которые вас поразят. Они имеют высокий рейтинг и в свое время были очень популярными.

Украинские фильмы, которые вас поразят

"Стоп-Земля" (2021)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

В центре сюжета – 16 летняя Маша из Киева, которая учится в 11-А классе. Близкими друзьями девушки являются Яна и Сеня, благодаря которым она не чувствует себя настолько одинокой. Дети проводят вместе время после школы и делятся секретами.

Однажды Маша влюбляется в своего одноклассника Сашу, однако не решается сделать первый шаг. Подготовка к экзаменам и мысли о будущем также давят на школьницу, сталкивается она и с важными жизненными уроками.

"Стоп-Земля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Памфир" (2022)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Леонид – бывший контрабандист, известный как Памфир. Он хочет изменить свою жизнь, показывать хороший пример сыну и зарабатывать деньги честным путем. Несколько лет мужчина работал за границей, после чего возвращается домой.

Назар, сын Леонида, пытается удержать отца, поэтому сжигает его документы, однако вспыхивает местная церковь. Мужчине придется обратиться к своему прошлому, чтобы исправить ситуацию.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ты – космос" (2025)

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Космический дальнобойщик Андрей Мельник занимается перевозкой ядерных отходов с Земли на спутник Юпитера. Вдруг Земля взрывается, поэтому все вокруг уничтожается. Мужчина остался во Вселенной один.

Андрей общается только с роботом, однако как-то он связывается с француженкой Катрин, которой нужна помощь. Главный герой подвергает себя опасности, но отправляется к женщине.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я и Феликс" (2022)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Андрей переживает сложный период в жизни. Однажды парень знакомится с загадочным и мудрым мужчиной Феликсом. Их ждет много приключений и испытаний, что покажут, насколько ценна дружба.

"Я и Феликс": смотрите онлайн трейлер фильма

"БожеВільні" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

События фильма разворачиваются в 1970-х годах. Андрей Довженко узнает, что людей, которых обвинили по статье "антисоветская деятельность", отправляли в специализированные психиатрические больницы, а не в тюрьму. Также им ставили диагноз "вялотекущая шизофрения".

Главный герой сталкивается с карательной психиатрией. Он должен выбрать: согласиться сотрудничать с КГБ или подвергнуться опасности, чтобы раскрыть правду о диссидентах, которых замучили в психбольнице.

"БожеВільні": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие новые украинские фильмы посмотреть?