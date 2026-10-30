Ведьмы, мистика и фольклор: 3 необычных украинских фильма ужасов, которые стоит посмотреть

Вместо типичных американских монстров на экранах появляются древние ведьмы, карпатские духи и загадочные существа из местных легенд. 24 Канал собрал подборку украинских фильмов, которые гарантированно удивят вас своей уникальной мистической атмосферой.

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"Конотопская ведьма" (2024)

Рейтинг IMDb: 5,3

Древняя ведьма из Конотопа давно отреклась от своих магических сил ради спокойной жизни с обычным парнем. Однако эту идиллию навсегда разрушает полномасштабное вторжение и жестокое убийство ее возлюбленного российскими солдатами. После ужасной трагедии женщина возвращает свои темные способности и начинает мстить оккупантам.

"Конотопская ведьма": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают роскошный визуальный стиль и изобретательные кровавые сцены расправы. В то же время некоторые критики упрекают картину в чрезмерной прямолинейности сюжета.

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"Брама" (2017)

Рейтинг IMDb: 6,8

Старуха Прися живет с дочерью и внуком в Чернобыльской зоне отчуждения. Ее семья категорически отказалась покидать родной дом после аварии. Женщина постоянно общается с потусторонними силами, дружит с русалками и употребляет галлюциногенные грибы. Однажды она получает мистическое предупреждение о приближении неминуемой катастрофы. Теперь старуха должна самостоятельно спасти свою семью от нового бедствия.

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"Брама": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе IMDb критики высоко оценивают глубокий философский подтекст и великолепную игру главной актрисы. В то же время отдельные эксперты критикуют фильм за медленный темп повествования.

"Тени незабытых предков" (2013)

Рейтинг IMDb: 6,0

Обычный студент Иван случайно крадет из университета древнюю гуцульскую згарду. Этот магический амулет веками надежно удерживал злых духов в параллельном измерении. Неосторожный поступок парня выпускает карпатских демонов на свободу. Теперь группа студентов должна отправиться в темные леса, где им предстоит исправить роковую ошибку и навсегда остановить древнее зло.

"Тени незабытых предков": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes эксперты хвалят картину за качественную операторскую работу и красивые мистические локации. Однако критики ругают фильм за слабые диалоги и шаблонных персонажей.

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