Истории о взрослении и хит Параджанова: украинские фильмы на Венецианском кинофестивале

В среду 30 августа на острове Лидо стартует старейший кинофестиваль в мире – Венецианский. Его основали в 1932 году и проводят ежегодно.

В программе покажут немало украинских фильмов, среди которых щемящая история о взрослении режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-навсегда", иммерсивный проект "Первые сутки", культовый фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков" и лента совместного производства Словакии, Чехии и Украины. . Венецианский кинофестиваль будет длиться до 9 сентября.

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Украина на Венецианском кинофестивале 2023

"Навсегда-навсегда"

В рамках фестиваля покажут первый фильм режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-навсегда" – удивительная история о процессе взросления. События происходят в Киеве в конце 1990-х годов: Тоня переходит из школы в центр города в школу в спальном районе, где присоединяется к компании беззаботных подростков. Вместе они отправляются в поисках приключений и неприятностей в пригородах постсоветского Киева.

Режиссер делится, что эта лента является "песней о любви, посвященной обескураженным подросткам конца 1990-х, которые выросли в условиях постсоветской руины и хорошо усвоили правило – если тебя никто не полюбит, ты не выживешь". Сценарий был создан в сотрудничестве с режиссером Мариной Степанской ("Стримголов").

"Навсегда-навсегда": смотрите трейлер фильма

"День первый"

Во время фестиваля будет представлена премьера иммерсивного проекта под названием "Первые сутки", цель которого с помощью виртуальной реальности перенести зрителей в события первого дня полномасштабного российского вторжения. Этот проект основан на реальных историях людей. Зритель сможет осмотреть дома в Бородянке и Буче, пострадавших от обстрелов окупантов. Вместе с большим количеством военных артефактов, здания были сканированы и воспроизведены в виртуальном пространстве. Режиссером видеопроекта является Валерий Коршунов, а продюсером – Светлана Коршунова. Проект "Первые сутки" победил на Biennale Cinema College в 2023 году.

Кадр из фильма "День первый" / FIRST DAY

"Тени забытых предков"

В рамках программы Venice Classics на Венецийском кинофестивале планируется показ легендарной украинской ленты "Тени забытых предков" (1965 год) от Сергея Параджанова. На фестивале будет представлена реставрированная версия фильма, восстановленная в 2012 году. Это инициатива кинокритика Андрея Алферова и Довженко-Центра.

Андрей Алферов, в своем фейсбуке отмечал, что "Тени забытых предков" из-за советской действительности никогда не имели возможности попасть на фестиваль уровня "А", как Мар-дель Плато, Салоники или даже Рим. Наконец, это историческое недоразумение исправлено.



Кадр из фильма "Тени забытых предков" / Киностудия Довженко

"Фотофобия"

Совместный фильм производства Словакии, Чехии и Украины будет показан в программе Giornate degli Autori на Венецианском кинофестивале. "Фотофобия", снятая режиссерами Иваном Остроховским и Павлом Пекарчиком, рассказывает историю 12-летнего мальчика по имени Ники, который вместе с семьей скрывается на станции харьковского метро во избежание ужасной войны. Для Ники и его семьи дневной свет становится символом опасности, поэтому им запрещено выходить наружу. Однако, встретив по пути 11-летнюю Вику, Ники раскрывает перед собой новый мир.

Кадр из фильма "Фотофобия" / Arthouse Traffic

Несмотря на забастовку актеров и сценаристов в Голливуде, в программе Венецианского кинофестиваля немало интересных фильмов, которые достойны внимания: