От комедий к триллерам: самые громкие украинские фильмы, вышедшие в 2023 году

В 2023 году мир увидел сразу несколько масштабных украинских кинопремьер. Хотя этот год, как и предыдущий, был очень сложным для кинематографа, зрители смогли насладиться премьерами разных жанров – от комедий до психологических триллеров.

24 Канал собрал лучшие украинские ленты, премьеры которых состоялись в 2023 году. Если вы не успели просмотреть их в кинотеатрах, то теперь можно посмотреть на нескольких стриминговых платформах, среди которых Netflix.

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Лучшие украинские фильмы 2023, вышедшие в прокат

"Щедрик"

В этом украинско-польском фильме, режиссером которого стала Олеся Моргунец-Исаенко, рассказывается история трех семей – украинской, польской и еврейской. События разворачиваются в период Второй мировой войны, поэтому эти семьи объединены одним общим горем – на смену репрессивной машине СССР приходит карательная система Третьего Рейха.

Эта историческая драма показывает, что важно оставаться человеком в любых обстоятельствах, дает более глубокое понимание сложных отношений между Украиной и Россией, показывает, что жестокость страны-агрессорки по отношению к украинцам продолжается веками. Хотя в "Щедрике" рассмотрены события прошлого, все мы, глядя, что происходило тогда, думаем и о сегодняшней беде.

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Памфир"

Семейная драма "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука – это история о хорошем семьянине, который ради семьи обращает с честного пути. Главный герой в своем селе получил прозвище "Памфир", откуда и название ленты. Эта история постепенно раскрывается в фильме.

Особую атмосферу создают время и место, где происходят события – Запад Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мирный-21"

В этой ленте режиссера Ахтема Сеитабаева показаны события июня 2014 года, которые произошли на пограничной луганщине. Тогда российские спецслужбы и сепаратисты пытались склонить бойцов луганского пограничного отряда к измене и повторить произошедшее в Крыму – захватить украинские территории без боя. Тогда ни один украинский защитник не изменил Родине и, несмотря на отсутствие опыта, вступил в бой.

"Мирный-21" – это юридический адрес, там, где находился Луганский пограничный отряд. Это город Луганск, квартал "Мирный", дом 21. И предложил это название один из наших специалистов, сосценарист, главный консультант и действующий полковник пограничной службы Анатолий Коцюрба,

– рассказывал режиссер в интервью 24 Каналу.

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"Мирный-21": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мавка. Лесная песня"

Этот анимационный фильм принес самую высокую прибыль в 2023 году. За восемь месяцев украинский и мировой прокат собрал 20 миллионов долларов. Работа над этим проектом, созданным на основе "Лесной песни" Леси Украинки, продолжалась семь лет. Это самый дорогой украинский мультфильм, в котором воплощены образы славянских мифов и легенд.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Видение бабочки"

Режиссером этой военной драмы стал член Украинской киноакадемии Максим Наконечный. "Видение бабочки" – это история об освобожденной из плена военной – аэроразведчице Лиле. Она возвращается домой, где ее ждут мама и мужчина, однако узнает, что беременна. В плену ее изнасиловали русские военные. Дома жизнь женщины и ее семьи кардинально меняется.

"Видение бабочки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люксембург, Люксембург"

Это вторая полнометражная картина режиссера Антонио Лукича, известного по комедии "Мои мысли тихие". Фильм получил немало как положительных, так и отрицательных отзывов. В частности, из-за наличия суржика в диалогах персонажей.

Главные роли сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы. Их герои пытаются разобраться в своей жизни, пока в ней не появляется давно исчезнувший отец.

"Люксембург, Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма

"Довбуш"

За первый месяц премьеры фильм Олеся Санина стал самым кассовым игровым фильмом года – собрал более 43 миллионов гривен. По сюжету из-за жестокого правления шляхты гуцулы убегают в горы. Олекса и Иван Довбуши – два брата, которые оказываются вне закона и становятся опришками. Мужчины стремятся поститься господам за смерть родителей и в этом стремлении превращаются в непримиримых врагов друг друга.

Олекса жаждет восстановления справедливости и возглавляет гуцулов, поэтому представители шляхты стремятся ликвидировать его. Как Олекса перехитрит их? Это легенда, вдохновляющая бороться за свободу родной земли.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я, Нина"

Жизнеутверждающая драма Марыси Никитюк "Я, Нина" снята по мотивам реальной истории телеведущей и журналистки Янины Соколовой о борьбе с онкологией.

Главная героиня Нина Сокол – не только обаятельная и сильная женщина, но и успешная телеведущая. Ее жизнь наполнена яркими событиями, вокруг много поклонников, она любима, однако в мгновение ока ужасная новость разрушает все то, к чему Нина шла много лет. И именно это препятствие заставляет его понять, кто она на самом деле и что в жизни самое важное.

"Я, Нина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Между нами"

Это первый украинский психологический триллер с Ирмой Витовской в главной роли. Сюжет разворачивается вокруг токсичных отношений двух женщин – Саши и Ани, которые становятся заложницами случайного убийства. Фильм держит в напряжении до последней минуты и доказывает, что карма существует.

"Между нами": смотрите онлайн трейлер фильма

"Иван и Марта"

Документальный фильм режиссера Сергея Буковского "Иван и Марта" – это нежная история отношений литературоведа, публициста и шестидесятника Ивана Дзюбы и его жены Марты.

"Иван и Марта": смотрите онлайн трейлер фильма

"Большая прогулка"

Новая украинская комедия "Большая прогулка" должна была выйти на экраны еще 24 февраля 2022, однако премьера состоялась осенью 2023 года. По сюжету теплого весеннего дня две семьи – работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко отправляются "на шашлыки" и оказываются на одной лужайке. Между семьями возникает спор, никто не хочет уступить место для приготовления шашлыков. Неожиданно для них на лужайке появляется коррупционер, которому безразлично шашлыки, ведь на той лужайке он спрятал свои деньги.

"Большая прогулка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любовь без контракта"

Еще одна комедия, которую обязательно нужно посмотреть. Главные герои – Наталья и Эрик решают развестись после 10 лет брака. Они не настроены на ссору, потому все имущество хотят поделить, играя в настольную игру.

По контракту, который они заключили вступая в брак, пара имеет общий банковский счет с немалой суммой денег. Согласно условиям этого контракта, в случае развода они должны потратить все деньги на общий отдых и развлечения. Для этого Эрик и Наталья отправляются в Европу, где встречают аристократических супругов Ричарда и Элизабет, которые происходят из старинной династии. У каждого героя есть свое видение того, какие плоды должно принести общение между двумя парами. Результат в конечном итоге будет зависеть от сообразительности и слаженности действий.

"Любовь без контракта": смотрите онлайн трейлер фильма

"20 дней в Мариуполе"

Это самый кассовый документальный фильм в Украине, который будет представлять Украину на Оскаре-2024 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

В течение 20 дней после начала полномасштабной войны России против Украины журналист и оператор агентства Associated Press Мстислав Чернов вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисом Степаненко освещали события в Мариуполе. Они зафиксировали многочисленные преступления страны-агрессорки, включая бомбардировку роддома.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма