24 Канал зібрав ті найкращі українські стрічки, прем'єри яких відбулися у 2023 році. Якщо ви не встигли переглянути їх в кінотеатрах, то тепер є можливість подивитися на кількох стримінгових платформах, серед яких Netflix.

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Найкращі українські фільми 2023, які вийшли у прокат

"Щедрик"

У цьому українсько-польському фільмі, режисеркою якого стала Олеся Моргунець-Ісаєнко, розповідається історія трьох родин – української, польської та єврейської. Події розгортаються у період Другої світової війни, тож ці родини об'єднані одним спільним горем – на зміну репресивній машині СРСР приходить каральна система Третього Рейху.

Ця історична драма показує, що важливо залишатися людиною у будь-яких обставинах, дає глибше розуміння складних відносин між Україною та Росією, вкотре показує, що жорстокість країни-агресорки щодо українців триває століттями. Хоч у "Щедрику" розглянуті події минулого, всі ми, дивлячись, що відбувалося тоді, думаємо й про сьогоднішнє лихо.

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Памфір"

Сімейна драма "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука – це історія про хорошого сім'янина, який заради сім'ї звертає з чесного шляху. Головний герой у своєму селі отримав прізвисько "Памфір", звідки й назва стрічки. Ця історія поступово розкривається у фільмі.

Особливу атмосферу створюють час та місце, де відбуваються події, – Захід України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мирний-21"

У цій стрічці режисера Ахтема Сеітаблаєва показані події червня 2014 року, які відбулися на прикордонні Луганщини. Тоді російські спецслужби та сепаратисти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону до зради та повторити те, що відбулося в Криму – захопити українські території без бою. Тоді жоден український захисник не зрадив Батьківщину та попри відсутність досвіду вступив у бій.

"Мирний-21" – це юридична адреса, там, де був розташований Луганський прикордонний загін. Це місто Луганськ, квартал "Мирний", будинок 21. І запропонував цю назву один з наших спеціалістів, співсценарист, головний консультант і чинний полковник прикордонної служби Анатолій Коцюрба,

– розповідав режисер в інтерв'ю 24 Каналу.

Наш ексклюзив Про фільм "Мирний-21", Пашу Лі, рік війни та перемогу України: інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим

"Мирний-21": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мавка. Лісова пісня"

Цей анімаційний фільм приніс найвищий прибуток у 2023 році. За вісім місяців український та світовий прокат зібрав 20 мільйонів доларів. Робота над цим проєктом, створеним на основі "Лісової пісні" Лесі Українки, тривала протягом семи років. Це найдорожчий український мультфільм, в якому втілені образи слов'янських міфів і легенд.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бачення метелика"

Режисером цієї воєнної драми став член Української кіноакадемії Максим Наконечний. "Бачення метелика" – це історія про звільнену з полону військову – аеророзвідницю Лілю. Вона повертається додому, де її чекають мама і чоловік, однак дізнається, що вагітна. У полоні її зґвалтували російські військові. Вдома життя жінки та її сім'ї кардинально змінюється.

"Бачення метелика": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люксембург, Люксембург"

Це друга повнометражна картина режисера Антоніо Лукіча, відомого за комедією "Мої думки тихі". Фільм отримав чимало як позитивних, так і негативних відгуків. Зокрема через наявність суржику у діалогах персонажів.

Головні ролі зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови. Їхні герої намагаються дати раду своєму життю, поки в ньому не з'являється давно зниклий батько.

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довбуш"

За перший місяць прем'єри фільм Олеся Саніна став найкасовішим ігровим фільмом року – зібрав понад 43 мільйонів гривень. За сюжетом, через жорстоке правління шляхти гуцули втікають в гори. Олекса та Іван Довбуші – двоє братів, які опиняються поза законом і стають опришками. Чоловіки прагнуть поститися панам за смерть батьків й у цьому прагненні перетворюються на непримиренних ворогів один одного.

Олекса жадає відновлення справедливості та очолює постання гуцулів, через що представники шляхти прагнуть ліквідувати його. Як Олекса перехитрить їх? Це легенда, що надихає боротися за свободу рідної землі.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я, Ніна"

Життєствердна драма Марисі Нікітюк "Я, Ніна" знята за мотивами реальної історії телеведучої та журналістки Яніни Соколової про боротьбу з онкологією.

Головна героїня Ніна Сокіл – не лише приваблива та сильна жінка, а й успішна телеведуча. Її життя наповнене яскравими подіями, навколо багато шанувальників, вона кохана, однак в одну мить жахлива новина руйнує все те, до чого Ніна йшла багато років. І саме ця перешкода змушує її зрозуміти, хто вона насправді та що в житті є найважливішим.

"Я, Ніна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Між нами"

Це перший український психологічний трилер з Ірмою Вітовською у головній ролі. Сюжет розгортається навколо токсичних стосунків двох жінок – Саші та Ані, які стають заручницями випадкового вбивства. Фільм тримає в напрузі до останньої хвилини та доводить, що карма існує.

"Між нами": дивіться онлайн трейлер фільму

"Іван і Марта"

Документальний фільм режисера Сергія Буковського "Іван і Марта" – це ніжна історія стосунків літературознавця, публіциста і шістдесятника Івана Дзюби та його дружини Марти.

"Іван і Марта": дивіться онлайн трейлер фільму

"Велика прогулянка"

Нова українська комедія "Велика прогулянка" мала вийти на екрани ще 24 лютого 2022 року, однак прем'єра відбулася восени 2023 року. За сюжетом, теплого весняного дня дві сім'ї – працівників культури Драгоманових і районних бізнесменів Наливайченків відправляються "на шашлики" та опиняються на одній галявині. Між сім'ями виникає суперечка, ніхто не хоче поступитися місцем для приготування шашликів. Неочікувано для них на галявині з'являється корупціонер, якому байдуже на шашлики, адже на тій галявині він заховав свої гроші.

"Велика прогулянка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кохання без контракту"

Ще одна комедія, яку обов'язково треба подивитися. Головні герої – Наталя та Ерік вирішують розлучитися після 10 років шлюбу. Вони не налаштовані на сварку, тому все майно хочуть поділити, граючи в настільну гру.

За контрактом, який вони уклали вступаючи у шлюб, пара має спільний банківський рахунок із чималою сумою грошей. Згідно з умовами цього контракту, у випадку розлучення, вони мають витратити всі гроші на спільний відпочинок і розваги. Для цього Ерік та Наталя відправляються у Європу, де зустрічає аристократичне подружжя Річарда та Елізабет, яке походить зі старовинної династії. Кожен герой має своє бачення того, які плоди має принести спілкування між двома парами. Результат зрештою залежатиме від кмітливості та злагодженості дій.

"Кохання без контракту": дивіться онлайн трейлер фільму

"20 днів у Маріуполі"

Це найкасовіший документальний фільм в Україні, який представлятиме Україну на Оскарі-2024 в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Протягом 20 днів після початку повномасштабної війни Росії проти України журналіст й оператор агенції Associated Press Мстислав Чернов разом із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василісою Степаненко висвітлювали події в Маріуполі. Вони зафіксували численні злочини країни-агресорки, включно з бомбардуванням пологового будинку.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму