16 февраля, 23:14
Включите, когда вам грустно: украинские комедии, которые спасают от скуки

Кристина Кобак
Основные тезисы
  • Статья предлагает подборку украинских комедий, которые могут улучшить настроение.
  • Каждый фильм имеет уникальный сюжет, сосредоточен на семейных и личных отношениях, а также содержит элементы юмора и абсурда.

Если не удается побороть скуку, стоит включить какую-то легкую украинскую комедию, которая точно обеспечит искренний смех и хорошее настроение на весь вечер.

В новой подборке 24 Канала рассказываем об украинских фильмах для уютного вечера – с яркими персонажами и абсурдными жизненными ситуациями, которые знакомы каждому.

"Сумасшедшая свадьба"

Год: 2018
Рейтинг IMDb: 6.1

Комедийная история об отце, который мечтает, чтобы у него был "идеальный украинский зять", но дочь привозит домой жениха-иностранца. И теперь мужчина всячески пытается сорвать свадьбу и происходят немало забавных ситуаций, которые доказывают, что любовь сильнее стереотипов. В этой истории есть аж 3 части.

"Сумасшедшая свадьба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я, ты, он, она"

Год: 2018
Рейтинг IMDb: 5.3

Максим и Яна решают развестись после 10 лет брака. Однако суд не спешит удовлетворить это желание и дает им месяц на примирение. В течение этого времени жизнь героев превращается в сплошное приключение, которое помогает им по-другому увидеть друг друга.

"Я, ты, он, она": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мои мысли тихие"

Год: 2019
Рейтинг IMDb: 7.8

Прекрасные история с Ирмой Витовской в главной роли. Она сыграла маму молодого звукорежиссера, который получает шанс записать голоса редких животных на Закарпатье. В путешествие парень отправляется вместе с мамой и это путешествие превращается в теплый и ироничный рассказ об отношениях родителей и детей, мечты и попытки найти свое место в мире.

"Мои мысли тихие": смотрите онлайн трейлер фильма

Что еще посмотреть, если понравились эти комедии?

  • "Свингеры". Уставшая от нехватки страсти в отношениях женщина отвечает на свингерское объявление, которое предлагает на одну безумную ночь поменяться партнерами с богачом и его роскошной девушкой.
  • "DZIDZIO Контрабас". В этой комедийной ленте сочетаются юмор, сельская жизнь и криминальные приключения.