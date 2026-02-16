Включите, когда вам грустно: украинские комедии, которые спасают от скуки

Если не удается побороть скуку, стоит включить какую-то легкую украинскую комедию, которая точно обеспечит искренний смех и хорошее настроение на весь вечер.

В новой подборке 24 Канала рассказываем об украинских фильмах для уютного вечера – с яркими персонажами и абсурдными жизненными ситуациями, которые знакомы каждому.

"Сумасшедшая свадьба"

Год: 2018

Рейтинг IMDb: 6.1

Комедийная история об отце, который мечтает, чтобы у него был "идеальный украинский зять", но дочь привозит домой жениха-иностранца. И теперь мужчина всячески пытается сорвать свадьбу и происходят немало забавных ситуаций, которые доказывают, что любовь сильнее стереотипов. В этой истории есть аж 3 части.

"Сумасшедшая свадьба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я, ты, он, она"

Год: 2018

Рейтинг IMDb: 5.3

Максим и Яна решают развестись после 10 лет брака. Однако суд не спешит удовлетворить это желание и дает им месяц на примирение. В течение этого времени жизнь героев превращается в сплошное приключение, которое помогает им по-другому увидеть друг друга.

"Я, ты, он, она": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мои мысли тихие"

Год: 2019

Рейтинг IMDb: 7.8

Прекрасные история с Ирмой Витовской в главной роли. Она сыграла маму молодого звукорежиссера, который получает шанс записать голоса редких животных на Закарпатье. В путешествие парень отправляется вместе с мамой и это путешествие превращается в теплый и ироничный рассказ об отношениях родителей и детей, мечты и попытки найти свое место в мире.

"Мои мысли тихие": смотрите онлайн трейлер фильма