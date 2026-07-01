Три украинские комедии, которые поднимут настроение
Иногда хочется посмотреть фильм, после которого не придется гуглить скрытый смысл финала или пересматривать последние 15 минут, чтобы понять, что вообще произошло. Для таких вечеров существуют комедии. А если они еще и украинские –, то это отличный бонус.
"24 Канал" подобрал три легких фильма, которые подарят хорошее настроение, немного романтики и немало забавных ситуаций.
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"Вкус свободы"
Иногда достаточно потерять работу, чтобы наконец найти себя. Именно так происходит с Варей, которая уходит из придорожного кафе и отправляется во Львов. Там случайная находка – книга рецептов Ольги Франко – переворачивает ее жизнь.
Это история не только о кулинарии, но и о смелости менять свою жизнь. И, честно говоря, после просмотра есть риск, что обычный бутерброд уже не будет казаться таким аппетитным.
"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма
"Отпуск вслепую"
Максим и Алиса вряд ли добровольно согласились бы провести отпуск вместе. Но ошибка с бронированием решает все за них.
Из-за отсутствия свободных номеров героям приходится жить под одной крышей в Карпатах. Сначала они действуют друг другу на нервы, а дальше – как это часто бывает в романтических комедиях – начинают смотреть друг на друга совсем по-другому.
Карпатские пейзажи, забавные ситуации и легкое романтическое настроение.
"Отпуск вслепую": смотрите онлайн трейлер фильма
"Соседка" (2022)
Самоуверенный холостяк Петр заключает пари, что легко проживет месяц с женщиной под одной крышей. Звучит смело. Пока он не узнает, что вместе с новой соседкой в квартиру переедут еще и двое детей.
Теория очень быстро сталкивается с практикой, а привычная жизнь героя превращается в настоящий квест.
"Соседка": смотрите онлайн трейлер фильма
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