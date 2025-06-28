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К слову С Дантесом и звездой "Кофе с кардамоном": новый украинский эротический триллер, который вас поразит

"Уроки толерантности"

Провинциальная учительница Надежда Найдюк и ее семья на грани финансового краха. Но вдруг появляется помощь: участникам программы "Уроки толерантности" выплатят немалую сумму. Для этого нужно приютить представителя ЛГБТ-сообщества. После спора семья соглашается на этот шаг. Так герои оказываются во многих забавных ситуациях.

"Уроки толерантности": смотрите трейлер онлайн

"Мой карпатский дедушка"

Украинско-итальянская комедия рассказывает об итальянском подростке с украинскими корнями Микаэле. После смерти матери он едет в село в Карпатах, где живет его дедушка. Сначала им очень сложно найти общий язык, ведь дед имеет нелегкий характер и не знает ни итальянского, ни английского. Но после забавных ситуаций они понимают важность семьи.

"Мой карпатский дедушка": смотрите трейлер онлайн

"Я, "Победа" и Берлин"

Экранизация произведения Андрея Кузьменко рассказывает о событиях 90-х. Начинающий музыкант Кузьма вместе со своим другом едет в Берлин на стареньком советском авто. Он планирует встретиться с коллекционером, который вроде бы хочет обменять этот "раритет" на новый автомобиль. Но с первых минут поездки все идет не так.

"Я, "Победа" и Берлин": смотрите трейлер онлайн