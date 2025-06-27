Эротическая лента со звездными украинскими актерами. В материале Кино 24 рассказываем подробности сюжета и кто сыграл в фильме.

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Съемки эротического триллера "В ее свете они грешили": в каждой тени – свой грех и своя правда

В основу киноленты положена история Иоганна Зега, галицкого исследователя, который в 1852 году изобрел первую в мире керосиновую лампу. Это изобретение освещало Европу, помогало сохранить тысячи жизней во время сложных хирургических операций, но имя изобретателя осталось в тени, он так и не получил заслуженного признания за свою работу.

Режиссером фильма выступила Ирина Громозда. События фильма разворачиваются в 1897 году в городе Лемберг. После свадебного путешествия Амелия Крижевская-Зег возвращается в родительский дом с мужем и прислугой. Муж хочет ее деньги, горничная – ее место, кухарка – ее смерти. В доме, где ее отец изобрел свет, теперь царит тьма. Но кто последним останется в игре, когда эмоции станут оружием?

Все начинается максимально классически для нашего жанра: молодые супруги приезжают в подозрительный дом, где "что-то живет" из потусторонней жизни. Воспоминания и реальность сливаются в одну линию. Эротика и насилие становятся рок-н-роллом нашей истории. Но ближе к финалу это превращается в драму со светлым концом,

– делится Ирина Громозда.



Елена Лавренюк на съемках / Кадр со съемок

В главных ролях – Елена Лавренюк ("Кофе с кардамоном"), Владимир Дантес, Оксана Черкашина ("Клондайк", обладательница награды "Золотой волчок" за фильм "Клондайк"), Елена Хохлаткина ("Памфир", обладательница награды "Золотой волчок" за фильм "Памфир") и Даниэль Салем.

Этот фильм для тех, кто готов погрузиться в тайны, рассматривать свет и тьму как две силы, формирующие человеческую душу. "В ее свете они грешили" точно заставит вас заглянуть в темные уголки не только истории, но и самого себя,

– говорит Елена Лавренюк.

Владимир Дантес рассказал, что это тяжелое испытание психики, ведь за короткий срок ему надо было стать персонажем, который совсем не похож на него. По его словам, этот персонаж является антагонистом, что делает неприятные, а иногда и ужасные вещи.

Входя в образ, артист начинает плохо различать реальность и настоящую жизнь. Однако, как отметил Дантес, вокруг – суперпрофессионалы, к уровню которых он стремится. Поэтому следует ожидать вызов жанру, ведь это триллер с элементами эротики. В основе истории, по его словам, лежат проблемы, которые остаются неизменными – деньги, власть и все то, на что люди способны ради их достижения.

Напомним, что Елена недавно удивила своих подписчиков, кардинально изменив свой имидж – ради роли в ленте она стала блондинкой. Съемки фильма продолжаются, и уже в ближайшее время зрители смогут увидеть киноленту на больших экранах.