5 замечательных украинских комедий, которые можно посмотреть всей семьей

Украинский кинематограф радует новыми яркими лентами. Многие из них можно посмотреть вместе со всеми членами семьи в зимние выходные.

24 Канал собрал украинские комедийные фильмы, которые не оставят вас без хорошего настроения. Они принесут положительные эмоции и могут понравиться всей семье.

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"Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое"

Причудливая украинская сказка с праздничной атмосферой рассказывает о храбром казаке Семене, самом умелом среди собратьев. Но как-то ему приходится соревноваться с самим Дьяволом, которому раньше не получалось забрать в ад казака. Семен должен сделать все для того, чтобы не остаться там до Рождества.

"Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое": смотрите трейлер онлайн

"Приключения S Николая"

Украинские супруги с двумя детьми приезжают в Карпаты. Взрослые хотят отдохнуть только вдвоем, поэтому оставляют младшего сына и старшую дочь одних дома. Вдруг в их дом приходит вор, скрывающийся в костюме Святого Николая. Артему чуть ли не в одиночку приходится спасать семейное сокровище.

"Приключения S Николая": смотрите трейлер онлайн

"Никита Кожемяка"

Анимационный фильм 2016 года рассказывает о сыне Кирилла Кожемяки, который мечтает стать героем и последовать примеру своего папы. Однако Кирилл хочет видеть сына ремесленником. Вдруг происходит чудо и мальчик попадает в параллельный мир, где должен побороть злое существо.

"Никита Кожемяка": смотрите трейлер онлайн

"Мой карпатский дедушка"

Украинско-итальянская трагикомедия рассказывает о мальчике Микаэле, мать которого умирает в Италии. По завещанию мамы, подросток должен поехать в село в Карпаты к дедушке и привезти туда ее прах. Воссоединение семьи кажется нелегким - дедушка оказывается еще тем ворчуном. Чтобы понять ценность семьи, им нужно преодолеть не только языковой барьер.

"Мой карпатский дедушка": смотрите трейлер онлайн

"Вкус свободы"

В центре сюжета романтической комедии – молодая девушка Варвара, которая приезжает во Львов для осуществления заветной мечты. Девушка хочет стать шеф-поваром в ресторане европейской кухни. Однажды она находит вещь, что поможет ей на пути к цели – это кулинарная книга Ольги Франко.

"Вкус свободы": смотрите трейлер онлайн