24 Канал подготовил подборку атмосферных фильмов, которые стоит посмотреть во время каникул с детьми. От классических рождественских комедий до сказочных приключений – эти киноленты станут идеальным дополнением вашего вечера.

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"Один дома" (1990)

8-летний Кевин мечтает остаться в одиночестве, без братьев и сестер. Однажды он просыпается в пустом доме. Оказывается, семья забыла о мальчике и улетела без него в Европу. Когда Кевин понял, что его мечта воплотилась в жизнь, то сразу начал веселиться. Однако однажды дом мальчика решают ограбить.

"Один дома": смотрите трейлер онлайн

"Холодное сердце: Рождество с Олафом" (2017)

Ворота замка наконец открыты, поэтому королевство Эренделл скоро будет отмечать рождественские праздники. Однако Эльза и Анна понимают, что не имеют традиций и обычаев. Поэтому помочь с этим соглашается снеговик Олаф. Герой отправляется на поиски лучших праздничных традиций для своих друзей. Олаф уверен, что эти обычаи точно поднимут настроение сестрам и всем жителям.

"Холодное сердце: Рождество с Олафом": смотрите трейлер онлайн

"Гринч" (2018)

Гринч живет со своей собакой Максом и всем сердцем ненавидит Рождество. Однако праздник приближается, а желание героя его испортить только увеличивается. Поэтому, когда жители занимаются планированием празднования Рождества, Гринч придумывает план. Так, герой перевоплотится в Санту и украдет все подарки и разрушит всем этот день. Удастся ли Гринчу придерживаться своего плана?

"Гринч": смотрите трейлер онлайн

"Полярный экспресс" (2004)

Накануне Рождества маленький мальчик получил возможность поехать на Северный Полюс на таинственном поезде. Главный герой не мог поверить своим глазам, когда увидел "Полярный экспресс". С момента посадки мальчика на поезд начинаются удивительные приключения, полны чуда, магии и сказки.

"Полярный экспресс": смотрите трейлер онлайн

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф" (2005)

Четверо детей случайно попадают в волшебный мир Нарнии, где живут фантастические животные и существа. В этой стране произошло нечто ужасное, поэтому теперь там царит вечная зима. Дети должны объединиться и помочь правителю государства победили злую Колдунью, которая своей магией заставила жителей Нарнии страдать.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф": смотрите трейлер онлайн

"Эльф" (2003)

Бадди воспитывали эльфы на Северном полюсе. Парень всегда мечтал путешествовать по миру. Однажды он отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти свою настоящую семью. Говорят, в том городе живет родной отец Бадди, поэтому главный герой не может упустить возможность увидеться с ним. Во время своего путешествия парень дарит Нью-Йорку настоящее рождественское чудо.

"Эльф": смотрите трейлер онлайн

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