24 Канал підготував добірку атмосферних фільмів, які варто подивитися під час канікул з дітьми. Від класичних різдвяних комедій до казкових пригод – ці кінострічки стануть ідеальним доповненням вашого вечора.

Цікаво Для сімейного відпочинку: 10 українських комедій з новорічною атмосферою

"Сам удома" (1990)

8-річний Кевін мріє залишитися на самоті, без братів і сестер. Якось він прокидається у порожньому будинку. Виявляється, родина забула про хлопчика і полетіла без нього до Європи. Коли Кевін зрозумів, що його мрія втілилася в життя, то одразу почав веселитися. Проте одного дня будинок хлопчика вирішують пограбувати.

"Сам удома": дивіться трейлер онлайн

"Крижане серце: Різдво з Олафом" (2017)

Ворота замку нарешті відкриті, тому королівство Еренделл скоро відзначатиме різдвяні свята. Однак Ельза та Анна розуміють, що не мають традицій і звичаїв. Тому допомогти з цим погоджується сніговик Олаф. Герой вирушає на пошуки найкращих святкових традицій для своїх друзів. Олаф впевнений, що ці звичаї точно піднімуть настрій сестрам і усім жителям.

"Крижане серце: Різдво з Олафом": дивіться трейлер онлайн

"Ґрінч" (2018)

Ґрінч живе зі своїм собакою Максом та усім серцем ненавидить Різдво. Однак свято наближається, а бажання героя його зіпсувати лише більшає. Тому, коли мешканці займаються плануванням святкування Різдва, Ґрінч вигадує план. Так, герой перевтілиться у Санту та вкраде всі подарунки й зруйнує усім цей день. Чи вдасться Ґрінчу дотриматися свого плану?

"Ґрінч": дивіться трейлер онлайн

"Полярний експрес" (2004)

Напередодні Різдва маленький хлопчик отримав можливість поїхати на Північний Полюс на таємничому потязі. Головний герой не міг повірити своїм очам, коли побачив "Полярний експрес". З моменту посадки хлопчика на потяг розпочинаються дивовижні пригоди, сповнені дива, магії та казки.

"Полярний експрес": дивіться трейлер онлайн

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і шафа" (2005)

Четверо дітей випадково потрапляють у чарівний світ Нарнії, де живуть фантастичні тварини та істоти. У цій країні сталося щось жахливе, тому тепер там панує вічна зима. Діти мають об'єднатися та допомогти правителю держави перемогли злу Чаклунку, яка своєю магією змусила жителів Нарнії страждати.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і шафа": дивіться трейлер онлайн

"Ельф" (2003)

Бадді виховували ельфи на Північному полюсі. Хлопець завжди мріяв подорожувати світом. Одного дня він вирушає до Нью-Йорка, щоб знайти свою справжню сім'ю. Кажуть, у тому місті живе рідний батько Бадді, тому головний герой не може втратити можливість побачитися з ним. Під час своєї подорожі хлопець дарує Нью-Йорку справжнє різдвяне диво.

"Ельф": дивіться трейлер онлайн

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