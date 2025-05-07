Не только "Поймать Кайдаша": 3 украинских сериала, которые заставляют смеяться

"Поймать Кайдаша" – один из самых популярных украинских комедийных сериалов, которые зрители обожают пересматривать снова и снова. Но среди украинского кино есть и другие удачные комедии, которые подарят хорошее настроение и заставят смеяться.

Украинские комедийные сериалы стремительно набирают популярность в последние годы. Они остроумно высмеивают обыденность, показывают колоритных героев и точно отражают современные реалии, пишет Кино 24.

К слову В сети завирусился украинский сериал, который доступен для просмотра онлайн бесплатно

"Успеть до 30"

Год выхода: 2023 – 2024

Количество серий: 2 сезона, 32 эпизода

В центре сюжета – три героини, которые случайно встречаются в одном месте в Киеве в день рождения. Каждой из них исполняется 29 лет. Для девушек это становится своеобразным символом – время кардинально менять свою жизнь до 30 лет.

Героини показывают зрителю, что цифра в паспорте – это только условность. Но она может вдохновить на новые свершения и успехи.

"Успеть до 30": смотрите трейлер онлайн

"Подорожники"

Год выхода: 2019

Количество серий: 16

Ирина и ее муж Анатолий открывают придорожный кафе-мотель "Подорожник". Они вложили в этот бизнес все сбережения, и не зря, ведь дело оказалось прибыльным.

И вдруг напротив появляется еще одно заведение Piantaggine (с итальянского – тоже "Подорожник"), хозяйкой которого является Сусанна – бывшая знакомая Ирины, которая некоторое время жила в Италии. Так между заведениями начинается бешеная конкуренция.

"Подорожники": смотрите трейлер онлайн

"Казаки. Абсолютно лживая история"

Год выхода: 2020

Количество серий: 12

Это приключенческая комедия с элементами экшна. События этого сериала разворачиваются в XVI веке. Парень Иван хочет украсть драгоценности у московского царя, чтобы выкупить мать из турецкого плена.

В руки Ивана попадает магическая серьга, которая делает человека непобедимым. Но она чудом оказывается на Запорожской Сечи. Теперь у парня еще больше задач – вернуть сережку, спасти мать и преодолеть врага.

"Казаки. Абсолютно лживая история": смотрите трейлер онлайн