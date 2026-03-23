Что посмотреть вместо "Сватов": 3 легких украинских сериала, которые спасут ваше настроение

Начало рабочей недели часто бывает непростым, поэтому в такие моменты особенно хочется найти источник позитива и хорошего настроения. Отличным решением может стать просмотр легкого украинского сериала, который поможет отвлечься и поднять настроение.

В свое время зрители обожали сериал "Сваты", ведь он дарил много положительных эмоций и действительно умел рассмешить. Впрочем, сегодня стоит обратить внимание на украинские альтернативы, ведь в том проекте снималось немало российских актеров, которые сейчас поддерживают кремлевский режим и замалчивают войну в Украине. В материале 24 Канала мы собрали подборку достойных украинских сериалов, которые способны подарить не меньше тепла и хорошего настроения.

Рекомендуем Первый в Украине true-crime сериал, который с бешеным успехом ворвался в сеть, выйдет на Netflix

Какие украинские сериалы посмотреть вместо "Сватов"?

"Домик на счастье"

Идеальным вариантом для вечера может стать легкий украинский сериал "Будиночок на щастя". Это любимая комедия многих зрителей о Максе и его жене Маше, которые решают переехать в деревню.

Там их ждет множество испытаний, ведь сельская жизнь – совсем не такая простая, как кажется. Героев ожидают любовный треугольник, трудности в личной жизни и поиски собственного счастья в Сеньковке.

"Успеть до 30"

Еще одним отличным вариантом, чтобы поднять настроение, является украинский сериал "Успеть до 30". Это комедийный проект, премьера которого состоялась в 2023 году. Сериал рассказывает о трех разных девушках, которые встречаются в Киеве именно в тот момент, когда им исполняется 29.

Впереди – всего год до тридцатилетия, поэтому героини решают кардинально изменить свою жизнь. Это приводит к множеству забавных и неожиданных ситуаций.

"Голова"

Украинский сериал "Голова" также способен подарить немало положительных эмоций. Его премьера состоялась в 2023 году, и сейчас проект имеет уже два сезона.

Сюжет разворачивается вокруг Антона, который заключает пари с ректором университета: он стремится доказать, что сможет возродить любое украинское село и изменить жизнь его жителей к лучшему.

Ректор предлагает ему село Антоновка, и на это задание у героя есть только полгода. Антон отправляется в эту авантюру не сам – вместе с ним едут гений математики Богдан и блогерша Милана. Главную роль в сериале исполнил Евгений Лесничий.