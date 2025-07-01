Можно посмотреть за день: 3 украинских сериала, состоящих из 4 епизодов

Мини-сериалы – это возможность окунуться в таинственный след расследований и драм, но без длительного ожидания развязки или напряжения, длящегося несколько сезонов. Это насыщенные и увлекательные истории, которые помогут оторваться от обыденности.

Мини-сериалы есть не только на Netflix. Кино 24 расскажет о коротких украинских сериалах, состоящих из 4 эпизодов. Они смотрятся на одном дыхании – их можно посмотреть за один день или даже вечер.

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"Друзья"

Остросюжетный сериал рассказывает о трех друзьях – Сергее, Ярике и Роме, которые хотят устроить сюрприз для друга в ВСУ. Они планируют посетить его перед днем рождения, поэтому отправляются в непредсказуемое путешествие из Одессы в Николаев.

В поездке ребята видят деоккупированные города, а впоследствии попадают и в эпицентр боевых действий. С каждым следующим километром становится все опаснее, а люди, которых они встречают, меняют их навсегда.

"Друзья": смотрите 1 серию онлайн

"Продолжение рода"

Четверо женщин встречают полномасштабное вторжение в роддоме на линии фронта. Он заблокирован и находится под обстрелом. У каждой девушки своя история – они принимали решение о рождении ребенка через личные дилеммы и внутренние конфликты.

Теперь будущие мамочки борются не только за свою жизнь, но и за своих детей. Это история о материнской любви, несокрушимости и надежде на лучшее.

"Продолжение рода": смотрите 1 серию онлайн

"Под одной крышей"

События сериала начинаются 31 декабря 2021 года. Святослав признается в любви Марине, но вдруг он получает звонок от бывшей жены, которая просит приехать и помочь сыну. Когда проблемы решены, помолвленные возлюбленные встречают новый 2022 год.

Одни верят, что он будет мирным, другие – что начнется полномасштабная война. В конце концов, 24 февраля все просыпаются от взрывов.

"Под одной крышей": смотрите 1 серию онлайн