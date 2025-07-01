Мінісеріали є не тільки на Netflix. Кіно 24 розповість про короткі українські серіали, що складаються з 4 епізодів. Вони дивляться на одному подиху – їх можна переглянути за один день чи навіть вечір.

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"Друзі"

Гостросюжетний серіал розповідає про трьох друзів – Сергія, Ярика й Рому, які хочуть влаштувати сюрприз для друга в ЗСУ. Вони планують відвідати його перед днем народження, тож вирушають у непередбачувану подорож з Одеси до Миколаєва.

У поїздці хлопці бачать деокуповані міста, а згодом потрапляють і в епіцентр бойових дій. З кожним наступним кілометром стає щоразу небезпечніше, а люди, яких вони зустрічають, змінюють їх назавжди.

"Друзі": дивіться 1 серію онлайн

"Продовження роду"

Четверо жінок зустрічають повномасштабне вторгнення у пологовому будинку на лінії фронту. Він заблокований і перебуває під обстрілом. У кожної дівчини своя історія – вони приймали рішення про народження дитини через особисті дилеми й внутрішні конфлікти.

Тепер майбутні матусі борються не тільки за своє життя, але й за своїх дітей. Це історія про материнську любов, незламність і надію на краще.

"Продовження роду": дивіться 1 серію онлайн

"Під одним дахом"

Події серіалу починаються 31 грудня 2021 року. Святослав освідчується в коханні Марині, але раптом він отримує дзвінок від колишньої дружини, яка просить приїхати й допомогти сину. Коли негаразди вирішено, заручені кохані зустрічають новий 2022 рік.

Одні вірять, що він буде мирним, інші – що почнеться повномасштабна війна. Зрештою, 24 лютого всі прокидаються від вибухів.

"Під одним дахом": дивіться 1 серію онлайн