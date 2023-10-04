Известная украинская режиссерка Оксана Байрак во многие свои фильмы привлекала актеров из России, поэтому казалось, что эти фильмы не украинские, пишет 24 Канал.

К теме Украинские сериалы, о которых думали, что они русские

В большинстве своем это делалось для того, чтобы продавать фильмы стране-агрессорке и показывать по телевидению широкой аудитории. Многие актеры сейчас отказались от сотрудничества с россиянами, однако сериалы и фильмы все равно остались в свободном доступе. Рассказываем, какие из них украинские, но все думали, что это фильмы России.

Ассистентка

Режиссер: Максим Мехеда

Главная героиня Настя, которую играет украинская актриса Дарья Легейда – миловидная, приятная и всегда улыбающаяся девушка, однако незамужем. В свои 29 лет девушка открывает глаза на иллюзии, в которых жила и начинает смотреть на реальность. Перед ней в жизни встают определенные вопросы, на которые ей предстоит ответить, чтобы восстановить уверенность в себе.



Кадр из фильма "Ассистентка"

Ледники

Режиссер: Оксана Байрак

Молодая женщина Лиза Арсеньева, которую играет Ольга Сумская, попадает в экстремальную ситуацию. Ее преследуют уголовные структуры, а ее друзья отбирают у нее все до копейки. Ее начинают обвинять в махинациях и похищении 50 миллионов долларов, в которых замешан ее пропавший муж.



Кадр из фильма "Ледары"

Хочу ребенка

Режиссер: Оксана Байрак

Главная героиня Валерия Устинова в свои 40 лет работает корректором в глянцевом журнале. У нее нестабильное материальное положение, отсутствие детей и воспоминания о неудачном браке. В отчаянии она идет на важный шаг – начинает перемены в своей жизни.



Кадр из фильма "Хочу ребенка"