4 украинских мультфильма, которые стоит посмотреть с детьми

Некоторые украинские мультфильмы полюбились во всем мире. Добрые, веселые и интересные истории нравятся и детям, и взрослым, поэтому не всегда нужно искать иностранный контент.

Многие мультфильмы вышли на экраны именно во времена Независимой Украины. Редакция Кино 24 собрала несколько из них. Поэтому устройте семейный кино вечер вместе с детьми, чтобы они также знали, что украинский продукт – это круто.

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"Мавка. Лесная песня" (2023)

Это самый кассовый мультфильм украинского кинопроката. Премьера мультфильма, которая состоялась в 2023 году, действительно наделала шума и собрала в кинотеатрах людей со всего мира, ведь его перевели на несколько языков.

Из мультфильма зрители знакомятся с Мавкой и Лукашем, которые встретились в лесу и влюбились друг в друга. Их отношения складываются очень хорошо, но темные силы пытаются помешать этой любви. Вместе с героями люди попадают в невероятное путешествие, которое хочется пересматривать.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Никита Кожемяка" (2016)

В фильме рассказывается о мальчике, которого зовут Никита. Его отцу когда-то удалось преодолеть страшного дракона и спасти мир. Парень также хочет стать настоящим героем, как и его папа. Однако он не обладает такой силой, но вместо этого имеет характер, благодаря которому способен покорять вершины. Однажды Никита отправляется в лес навстречу приключениям.

"Никита Кожемяка": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Украденная принцесса: Руслан и Людмила" (2018)

События мультфильма разворачиваются в Киеве – во времена, когда жили воины, колдуны и принцессы. Руслан много путешествует и выступает, однако хочет стать отважным рыцарем. Как-то он знакомится с Людмилой, в которую влюбляется. Их любовь прерывают неожиданные события: девушку похищает опасный колдун. Руслан сразу отправляется на поиски любимой, но путь его непростой.

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"Украденная принцесса: Руслан и Людмила": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Клара и волшебный дракон" (2019)

В мультфильме показан волшебный лес, куда раз в тысячу лет прилетает Дракон, который обладает чарами. Мощной силой пытаются завладеть Силы Зла. На спасение Дракона отправляется девочка, по имени Клара, и двое ее друзей: Гном и Енот. Однако охота начинается и на героиню.

"Клара и волшебный дракон": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Прививайте своим детям любовь к украинским кино проектам. За просмотром они смогут не только интересно провести время, но и что-то полезное почерпнуть.