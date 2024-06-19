Кино 24 подобрал 5 легких сериалов, которые можно просматривать на английском языке даже новичкам. Новые фразы точно пополнят словарный запас, а увлекательный сюжет не даст оставить свои попытки на полпути.

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"Друзья"

Популярный ситком рассказывает о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке, которые обожают проводить время за посиделками в кафе. Папина дочь Рэйчел, перфекционистка и повариха Моника, офисный работник Чендлер, актер Джои, палеонтолог Росс и массажистка и певица Фиби, – они захватывают своими жизненными историями.

"Друзья": смотрите самые смешные моменты

Сериал содержит простые для понимания диалоги, забавные моменты и фразы, которые даже лучше звучат в оригинале.

"Шерлок"

Сюжет одного из лучших детективных сериалов разворачивается вокруг социофоба и гения дедуктивного метода Шерлока Холмса и его друга, доктора Уотсона. Но в этом случае герои Артура Конана Дойля живут в современном мире.

"Шерлок": смотрите трейлер онлайн

Манера произношения Шерлока (Бенедикта Камбербэтча) сначала может быть сложной для понимания, однако к ней можно привыкнуть. Другие же герои говорят медленно и понятно.

"Южный парк"

Анимационный сериал для взрослых рассказывает о приключениях четырех мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городке. В сериале высмеивают проблемы американцев, критикуют стереотипы с помощью черного юмора и пародии.

"Южный парк": смотрите трейлер онлайн

В мультике понятная и четкая речь, ведь актеры дубляжа постарались на славу. Сериал также погрузит вас в американский контекст.

"Корона"

Телесериал рассказывает о жизни британской королевской семьи, а именно Елизаветы II, ее мужа Филиппа и их детей. В сюжете показаны события от свадьбы королевы до начала 21 века.

"Корона": смотрите трейлер онлайн

Сериал подойдет для тех, кому интересно изучать британский английский. Вместе с этим можно узнать больше об истории Великобритании.

"Отчаянные домохозяйки"

События телесериала происходят в вымышленном городке и рассказывают о жизни нескольких женщин от имени их умершей соседки. Они заняты семейной жизнью, раскрывают тайны и борются с проблемами.

"Отчаянные домохозяйки": смотрите трейлер онлайн

В сериале отсутствует профессиональная лексика, которая могла бы сбить с толку. Здесь простая обыденная речь и забавные ситуации.