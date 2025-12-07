3 украинских новогодне-рождественских фильма, которые подарят праздничное настроение
- Три украинских новогодне-рождественских фильма: "Поезд в 31 декабря", "Настоящий Санта", "Стражи Рождества".
- Фильмы рассказывают о различных праздничных ситуациях и имеют рейтинги IMDb от 5.0 до 6.6.
Уже совсем скоро мы будем праздновать Рождество и Новый год. Начинается самый сказочный период в году, когда самые близкие люди собираются вместе, обмениваются подарками, а самые заветные мечты осуществляются.
Если у вас еще нет праздничного настроения, предлагаем подборку украинских новогодне-рождественских фильмов, после просмотра которых оно точно появится. Все детали читайте в материале 24 Канала.
Какие украинские новогодне-рождественские фильмы посмотреть?
"Поезд в 31 декабря" (2025)
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
31 декабря легендарный поезд Укрзализныци должен прибыть на киевский вокзал, завершив свой последний рейс. Проводник Николай Иванович, который выходит на пенсию, надеется, что путешествие пройдет спокойно.
Однако в одном вагоне собираются очень разные пассажиры, которые создают хаос. Николай Иванович пытается уладить ситуацию, которую только ухудшает персонал вагона-ресторана. Впоследствии поезд застревает прямо посреди поля.
"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма
"Настоящий Санта" (2022)
- Рейтинг IMDb: 5.0/10
Весь мир с нетерпением ждет Нового года. На улицах и в домах уже царит праздничная атмосфера. Однако в этом году Санта неожиданно перестал верить в чудеса и решил отказаться от своих обязанностей. Костюм мужчина передает парню, у которого тоже исчезла вера в чудеса.
"Настоящий Санта": смотрите онлайн трейлер фильма
"Стражи Рождества" (2025)
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
Святой Николай, Санта Клаус и древний Дух Зимы пытаются решить, на ком теперь лежит ответственность за зимние праздники в Украине. Легендарные волшебники начинают осуществлять желания девочки Веры, но вдруг она заявляет, что хочет, чтобы Рождества вообще не существовало. Так, праздник исчезает, о нем не помнят даже люди.
Волшебники теперь не владеют магией и превращаются в обычных людей. Они вынуждены объединиться, чтобы исправить ситуацию и сделать так, чтобы маленькая Вера снова поверила в чудеса.
"Стражи Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма