Украинский кинематограф всегда имеет что предложить своим ценителям. Кино 24 подготовил подборку романтических лент, которые стоит посмотреть со второй половинкой. Эти фильмы станут хорошим дополнением вечера и помогут расслабиться.

Не пропустите 3 новые романтические комедии, которые обязательно надо смотреть в паре

"Гуцулка Ксеня"

В 1939 году американец украинского происхождения Яро приехал в карпатский поселок Ворохта. Отец оставил ему миллионное наследство, но парень получит его только если женится на сознательной украинке. Поэтому юноше надо срочно найти невесту. Однажды он знакомится с красивой гуцульской девушкой Ксенией, а впоследствии влюбляется в нее. Согласится ли она выйти на него замуж? В то же время до оккупации западной части Украины большевиками осталось всего несколько недель.

"Гуцулка Ксения": смотрите трейлер онлайн

"Оранжевое небо"

События фильма разворачиваются на фоне Оранжевой революции, в 2004 году. В центре сюжета – история любви студентки Иванны и сына губернатора области Марка. Девушка неожиданно ворвалась в идеальную жизнь парня, который привык жить в роскоши и богатстве. Его всегда беспокоили только материальные блага, пока он не встретил Иванну – активистку, которая неравнодушна к будущему страны. Пока события на майдане обостряются, герои познают новые чувства.

"Оранжевое небо": смотрите трейлер онлайн

"Моя бабушка Фанни Каплан"

В парижском пригороде Сент-Женевьев де Буа доживает последние дни киевская журналистка Марина, которая читает дневник своей бабушки Фани Каплан. Она узнает драматическую историю любви Фани Каплан к мужчине – Виктору Гарскому. Он несколько раз использовал ее в своих политических играх. К тому же Марина неожиданно узнает о романе Фани с братом Владимира Ленина – Дмитрием.

"Моя бабушка Фанни Каплан": смотрите трейлер онлайн

Если вы до сих пор не знаете, что посмотреть вечером с партнером, то выбирайте фильм из списка и наслаждайтесь просмотром в приятной компании. Смотрите и поддерживайте украинское!