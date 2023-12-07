3 украинских фильма о Новом году и Рождестве, которые понравятся каждому

Зимние праздники – магическое время, когда хочется верить в чудо. Одной из рождественских традиций многих семей есть просмотр "Гарри Поттера" и "Сам дома". Однако и среди украинских фильмов есть праздничные ленты, которые заслуживают внимания.

Какими отечественными историями можно заменить всемирно известные фильмы – узнайте дальше на сайте 24 Канала и выбирайте тот, который будет смотреть уже сегодня.

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"Креденс"

Год: 2013

Жанр: драма

Если вы обожаете зимний Львов, то этот фильм точно должен быть в списке тех, что будете смотреть в канун Рождества. Однако приготовьтесь к тому, что это не легкая семейная комедия. В "Креденс" вплетен конфликт местных львовян с русскоговорящими ветеранами русско-украинской войны.

А главным героем является виолончелист, жизнь которого наполнена неудачами. Поэтому рождественские праздники с семьей превращаются в печальные разговоры о происходящем вокруг.

"Креденс": смотрите фильм онлайн

"Теперь я буду любить только тебя"

Год: 2015

Жанр: комедия, мелодрама

Бизнес модного ресторатора Мишеля успешно процветает. Однако не все складывается так, как хочет мужчина. В канун Рождества его жена заявляет, что идет к другому. В тот момент жизнь Мишеля кардинально меняется. Впоследствии он встречает девушку, с которой, возможно, найдет то счастье, которого так долго ждал.

"Теперь я буду любить только тебя": смотрите онлайн трейлер фильма

"Адская хоругвь, или Рождество Казацкое"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Год: 2019

Жанр: семейная сказка

Следующую ленту нашей подборки следует посмотреть как раз тогда, когда у вас плохое настроение. Эта семейная история снята по мотивам произведения Саши Лирника "О старом казаке, рождественском черте, четырех рогах и казацком роде".

Главный герой – храбрый казак Семен был самым искусным среди собратьев и не было никого, кого он боялся. Однако наступает время, когда надо соперничать с Дьяволом, и все мастерство на поле боя становится неважным.

"Адская хоругвь, или Рождество Казацкое": смотрите онлайн трейлер фильма