3 украинских фильма о Новом году и Рождестве, которые понравятся каждому
Зимние праздники – магическое время, когда хочется верить в чудо. Одной из рождественских традиций многих семей есть просмотр "Гарри Поттера" и "Сам дома". Однако и среди украинских фильмов есть праздничные ленты, которые заслуживают внимания.
Какими отечественными историями можно заменить всемирно известные фильмы – узнайте дальше на сайте 24 Канала и выбирайте тот, который будет смотреть уже сегодня.
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"Креденс"
Год: 2013
Жанр: драма
Если вы обожаете зимний Львов, то этот фильм точно должен быть в списке тех, что будете смотреть в канун Рождества. Однако приготовьтесь к тому, что это не легкая семейная комедия. В "Креденс" вплетен конфликт местных львовян с русскоговорящими ветеранами русско-украинской войны.
А главным героем является виолончелист, жизнь которого наполнена неудачами. Поэтому рождественские праздники с семьей превращаются в печальные разговоры о происходящем вокруг.
"Креденс": смотрите фильм онлайн
"Теперь я буду любить только тебя"
Год: 2015
Жанр: комедия, мелодрама
Бизнес модного ресторатора Мишеля успешно процветает. Однако не все складывается так, как хочет мужчина. В канун Рождества его жена заявляет, что идет к другому. В тот момент жизнь Мишеля кардинально меняется. Впоследствии он встречает девушку, с которой, возможно, найдет то счастье, которого так долго ждал.
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"Адская хоругвь, или Рождество Казацкое"
Год: 2019
Жанр: семейная сказка
Следующую ленту нашей подборки следует посмотреть как раз тогда, когда у вас плохое настроение. Эта семейная история снята по мотивам произведения Саши Лирника "О старом казаке, рождественском черте, четырех рогах и казацком роде".
Главный герой – храбрый казак Семен был самым искусным среди собратьев и не было никого, кого он боялся. Однако наступает время, когда надо соперничать с Дьяволом, и все мастерство на поле боя становится неважным.
"Адская хоругвь, или Рождество Казацкое": смотрите онлайн трейлер фильма