Якими вітчизняними історіями можна замінити всесвітньо відомі фільми – дізнавайтеся далі на сайті 24 Каналу й обирайте той, який дивитиметесь вже сьогодні.

Не пропустіть З азартом до пригод: 4 фільми про тих, хто не боїться ризикувати

"Креденс"

Рік: 2013

Жанр: драма

Якщо ви обожнюєте зимовий Львів, то цей фільм точно має бути у списку тих, що дивитиметеся напередодні Різдва. Однак приготуйтеся до того, що це не легка сімейна комедія. У "Креденс" вплетений конфлікт місцевих львів'ян з російськомовними ветеранами російсько-української війни.

А головним героєм є віолончеліст, життя якого наповнене невдачами. Через це різдвяні свята з родиною перетворюються на сумні розмови про те, що відбувається навколо.

"Креденс": дивіться фільм онлайн

"Тепер я любитиму тільки тебе"

Рік: 2015

Жанр: комедія, мелодрама

Бізнес модного ресторатора Мішеля успішно процвітає. Однак не все складається так, як того хоче чоловік. Напередодні Різдва його дружина заявляє, що йде до іншого чоловіка. У той момент життя Мішеля кардинально змінюється. Згодом він зустрічає дівчину, з якою, можливо, знайде те щастя, на яке так довго чекав.

"Тепер я любитиму тільки тебе": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке"

Рік: 2019

Жанр: сімейна казка

Наступну стрічку нашої добірки варто переглянути якраз тоді, коли у вас поганий настрій. Ця сімейна історія знята за мотивами твору Сашка Лірника "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід".

Головний герой – хоробрий козак Семен був найвправнішим серед побратимів і не було нікого, кого б він боявся. Однак настає час, коли треба змагатися з Дияволом, і вся майстерність на полі бою стає неважливою.

"Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке": дивіться онлайн трейлер фільму