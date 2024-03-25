4 украинских сериала, о которых думали, что они российские

До полномасштабного вторжения украинские сериалы часто снимали на русском языке. Из-за этого у многих складывалось впечатление, что это российские ленты - но это не так.

Кино 24 расскажет о сериалах, о которых сложилось ошибочное впечатление. Это украинские ленты, хотя главные роли в них часто доставались россиянам, а язык оригинала был русским. Иногда это делалось для того, чтобы транслировать эти телепродукты на территории страны-агрессора.

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"Суррогатная мать"

Короткий сериал показывали как в Украине, так и в России. Главные роли исполнили россияне Анна Миклош и Константин Самоуков. Однако в ленте немало и украинских звезд: Анна Саливанчук, Остап Ступка, Дарья Трегубова.

Картина рассказывает о Надю Соловьевой, которая воспитывает одну дочь и вынуждена работать на нескольких работах. Супруги, у которого она подрабатывает уборщицей, предлагает стать ей суррогатной матерью. Женщина соглашается из-за недостатка средств, но не знает, что ее будет ждать в будущем.



"Суррогатная мать" / Кадр из сериала

"Пес"

Русскоязычный детективно-приключенческий сериал снимали в Украине. Однако главную роль Максима Максимова исполнил Никита Панфилов, который занесен в "Миротворец" из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма.

Лента содержит 150 серий. Все сюжетные линии объединяет между собой собака, которая является верным другом главного героя. Каждый эпизод они пытаются раскрыть загадочное преступление. Пес не только помогает Максу, но и напрямую участвует в том, чтобы отыскать истину.



"Пес" / Кадр из сериала

"Я люблю своего мужа"

Екатерина Климова, которая сыграла одну из главных ролей в драматическом сериале, нарушила государственную границу Украины несколько раз, а потому была внесена в "Миротворец". Еще одна роль досталась россиянину Ивану Оганесяну. В то же время значительная часть актерского состава – украинцы. Среди них – певица Алина Гросу.

Сериал рассказывает о Сергее, котором стала неинтересна его жена. Он закрутил роман на стороне с загадочной женщиной, которая кажется ему очень привлекательной и соблазнительной. После виртуальных отношений пара встречается в реальной жизни. Лицо любовницы Сергея шокирует его.



"Я люблю своего мужа" / Кадр из сериала

"Капля света"

Украинская мелодрама привлекла к съемкам много российских актеров, некоторые из которых сейчас открыто поддерживают путинский режим.

В сериале рассказывается история двух сестер, которые становятся неразлучными из-за потери матери. Одна из девушек умирает из-за ошибки врачей. Другая готова пойти на все ради мести тем, кто виноват в этом. Но путь кажется значительно сложнее, чем кажется.



"Капля света" / Кадр из сериала