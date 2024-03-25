Кіно 24 розповість про серіали, про які склалося помилкове враження. Це українські стрічки, хоч головні ролі в них часто діставалися росіянам, а мова оригіналу була російською. Інколи це робилось для того, щоб транслювати ці телепродукти на території країни-агресора.

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"Сурогатна мати"

Короткий серіал показували як в Україні, так і в Росії. Головні ролі виконали росіяни Анна Міклош та Костянтин Самоуков. Однак у стрічці чимало й українських зірок: Анна Саліванчук, Остап Ступка, Дар'я Трегубова.

Картина розповідає про Надю Соловйову, яка виховує одну доньку і змушена працювати на кількох роботах. Подружжя, у якого вона підпрацьовує прибиральницею, пропонує стати їй сурогатною матір'ю. Жінка погоджується через нестачу коштів, але не знає, що її чекатиме в майбутньому.



"Сурогатна мати" / Кадр з серіалу

"Пес"

Російськомовний детективно-пригодницький серіал знімали в Україні. Проте головну роль Максима Максимова виконав Микита Панфілов, який занесений до "Миротворця" через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму.

Стрічка містить 150 серій. Усі сюжетні лінії поєднує між собою собака, яка є вірним другом головного героя. Кожен епізод вони намагаються розкрити загадковий злочин. Пес не тільки допомагає Максу, але й напряму бере участь у тому, щоб відшукати істину.



"Пес" / Кадр з серіалу

"Я кохаю свого чоловіка"

Катерина Климова, яка зіграла одну з головних ролей у драматичному серіалі, порушила державний кордон України кілька разів, а тому була внесена у "Миротворець". Ще одна роль дісталась росіянину Івану Оганесяну. Водночас значна частина акторського складу – українці. Серед них – співачка Аліна Гросу.

Серіал розповідає про Сергія, якому стала нецікава його дружила. Він закрутив роман на стороні з загадковою жінкою, яка здається йому дуже привабливою і спокусливою. Після віртуальних стосунків пара зустрічається у реальному житті. Обличчя коханки Сергія шокує його.



"Я кохаю свого чоловіка" / Кадр з серіалу

"Крапля світла"

Українська мелодрама залучила до знімань багато російських акторів, деякі з яких зараз відкрито підтримують путінський режим.

У серіалі розповідається історія двох сестер, які стають нерозлучними через втрату матері. Одна з дівчат помирає через помилку лікарів. Інша готова піти на все задля помсти тим, хто винен у цьому. Але шлях видається значно складнішим, ніж здається.



"Крапля світла" / Кадр з серіалу