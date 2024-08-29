3 новых украинских сериала, которые можно посмотреть за вечер

В 2024 году вышло несколько украинских сериалов, которые уже успели завоевать любовь и внимание зрителей. Наша киноиндустрия даже во время войны не стоит на месте, а стремительно развивается. Кроме того, она выходит на мировой рынок.

Сегодня редакция Кино 24 предлагает подборку новых украинских сериалов, которые можно посмотреть за вечер. Если вы еще не видели эти ленты, то обязательно сделайте это. Искренняя рекомендация от нас!

Кстати 5 современных украинских фильмов, которые должен посмотреть каждый

"Одна семья"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

В сериале рассказываются о Максиме и Оксане, которые любят друг друга, но их родители против этих отношений. Впоследствии начинается война, которая разъединяет парня и девушку. Максим решил отправиться на фронт, а Оксана пообещала, что дождется его. Вдруг главная героиня узнает, что любимый погиб.

"Одна семья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Только живи"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

Главный герой сериала – режиссер Витька, который мечтает обрести успех в кино. Однако его планам не дает воплотиться в реальность полномасштабное вторжение. Незадолго до начала большой войны парень влюбляется в девушку Олексу, которая потом становится на защиту Родины. Так, война настигает и самого Витька.

"Только живи": смотрите онлайн трейлер сериала

"Невестка"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

Ольга – дочь банкира, которая влюбляется в парня Костю. Однако отец девушки не хочет, чтобы эти отношения развивались дальше, ведь вероятный будущий зять – не уровня их семьи. Несмотря на это, Костя хочет понравиться родителям своей любимой, поэтому делает все, чтобы стать богатым. Однако неожиданно в Ольгу влюбляется состоятельный мужчина.

"Невестка": смотрите онлайн первую серию

Если вы предпочитаете сериалы, а не фильмы, то обратите внимание на наши рекомендации. Эти ленты точно сделают ваш вечер лучше. Более того, на них не нужно тратить много времени, ведь есть всего несколько серий.