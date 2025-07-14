От них не оторваться: 5 новых украинских сериалов, которые уже доступны онлайн
- В статье представлены пять новых украинских сериалов, которые уже доступны для просмотра онлайн: "Любовь и пламя", "Материнский инстинкт", "Ключи от правды", "Майор Сковорода" и "Телохранитель".
- Каждый сериал имеет уникальный сюжет, от мелодрамы до комедии, и сосредоточен на различных аспектах жизни, таких как любовь, карьера, расследования и семейные отношения.
Украинское кино стремительно развивается. Ежегодно выходит множество новых интересных сериалов, которые захватывают с первого эпизода. Многие из самых новых драм уже можно посмотреть онлайн.
Если вы в поиске свежего украинского сериала с интересным и актуальным сюжетом, качественной игрой актеров и напряжением, эта подборка Кино 24 для вас. Здесь собраны сериалы, вышедшие в 2025 году, и доступны для просмотра на многих официальных платформах.
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"Любовь и пламя"
Остросюжетная мелодрама рассказывает об украинских чрезвычайниках, которые ежедневно рискуют собственной жизнью. Главный герой Тарас Сахно – опытный работник ГСЧС, который после обстрела потерял брата. Но в его жизни появляется неожиданная любовь, что все меняет.
"Любовь и пламя": смотрите анонс онлайн
"Материнский инстинкт"
В центре сюжета – талантливая акушерка-гинеколог Наталья Зарецкая, которая ежедневно спасает жизни. Ее профессионализм и вдохновляют, и вызывают споры среди коллег. И вдруг перед Натальей появляется настоящее испытание – выбор между карьерой и любовью.
"Материнский инстинкт": смотрите анонс онлайн
"Ключи от правды"
Сериал рассказывает о следователе Валерии, которая уходит со службы после гибели брата. Ее главная задача – узнать правду о его смерти. Женщина начинает работать под прикрытием в загадочном отеле, к которому ведут все следы.
"Ключи от правды": смотрите 1 серию онлайн
"Майор Сковорода"
В центре увлекательной комедии – талантливый детектив Андрей Сковорода, который однажды вызвал политический скандал. После этого ему дали второй шанс проявиться под руководством своей бывшей избранницы и с командой новичков. Ему надо создать настоящую команду и разоблачить заговор.
"Майор Сковорода": смотрите 1 серию онлайн
"Телохранитель"
В ДТП 5 лет назад погибли родители главной героини Екатерины. Она стала владелицей холдинга папы и поселилась с семьей тети Риты и свекровью Людмилой Петровной. Но крепкому браку Кати и ее семейному бизнесу на самом деле завидуют, а близкие скрывают темные секреты.
"Телохранитель": смотрите анонс онлайн