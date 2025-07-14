От них не оторваться: 5 новых украинских сериалов, которые уже доступны онлайн

Украинское кино стремительно развивается. Ежегодно выходит множество новых интересных сериалов, которые захватывают с первого эпизода. Многие из самых новых драм уже можно посмотреть онлайн.

Если вы в поиске свежего украинского сериала с интересным и актуальным сюжетом, качественной игрой актеров и напряжением, эта подборка Кино 24 для вас. Здесь собраны сериалы, вышедшие в 2025 году, и доступны для просмотра на многих официальных платформах.

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"Любовь и пламя"

Остросюжетная мелодрама рассказывает об украинских чрезвычайниках, которые ежедневно рискуют собственной жизнью. Главный герой Тарас Сахно – опытный работник ГСЧС, который после обстрела потерял брата. Но в его жизни появляется неожиданная любовь, что все меняет.

"Любовь и пламя": смотрите анонс онлайн

"Материнский инстинкт"

В центре сюжета – талантливая акушерка-гинеколог Наталья Зарецкая, которая ежедневно спасает жизни. Ее профессионализм и вдохновляют, и вызывают споры среди коллег. И вдруг перед Натальей появляется настоящее испытание – выбор между карьерой и любовью.

"Материнский инстинкт": смотрите анонс онлайн

"Ключи от правды"

Сериал рассказывает о следователе Валерии, которая уходит со службы после гибели брата. Ее главная задача – узнать правду о его смерти. Женщина начинает работать под прикрытием в загадочном отеле, к которому ведут все следы.

"Ключи от правды": смотрите 1 серию онлайн

"Майор Сковорода"

В центре увлекательной комедии – талантливый детектив Андрей Сковорода, который однажды вызвал политический скандал. После этого ему дали второй шанс проявиться под руководством своей бывшей избранницы и с командой новичков. Ему надо создать настоящую команду и разоблачить заговор.

"Майор Сковорода": смотрите 1 серию онлайн

"Телохранитель"

В ДТП 5 лет назад погибли родители главной героини Екатерины. Она стала владелицей холдинга папы и поселилась с семьей тети Риты и свекровью Людмилой Петровной. Но крепкому браку Кати и ее семейному бизнесу на самом деле завидуют, а близкие скрывают темные секреты.

"Телохранитель": смотрите анонс онлайн