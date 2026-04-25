5 новых украинских сериалов, которые не захочется ставить на паузу

Украинские сериалы продолжают завоевывать любовь зрителей. Среди самых популярных – новая мелодрама "Подмена" с Антониной Хижняк и Владиславом Никитюком в главных ролях.

Какие новые украинские сериалы посмотреть?

"Подмена"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 6.4/10

Жизнь успешного архитектора Екатерины кардинально меняется после звонка сестры-близняшки Ирины, с которой она давно не общается. Женщина вынуждена срочно ехать за границу, чтобы помочь родному человеку.

Оказывается, что сестра обманула Екатерину. Она оказывается в чужой стране и не может быстро вернуться домой. Тем временем Ирина прилетает в Киев, врывается в семью сестры и разрушает все, что она строила годами.

"Сокровища"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 16

Вера выходит из тюрьмы и возвращается в родной город, чтобы начать новую жизнь и вернуть семейный дом, который присвоила семья ее дяди, но раскрывает немало тайн.

В город также приезжает капитан полиции Богдан, который делает вид успешного бизнесмена, ведь хочет найти настоящего убийцу своего отца. Знакомство главных героев становится началом увлекательной, но сложной истории. Перевернуть все с ног на голову может загадочный клад времен Второй мировой войны.

"Возвращение"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

Александр Кречет получил тяжелое ранение на фронте. Когда военный приходит в себя после ампутации, в его сознании появляется образ павшего собрата Сергея Вербы. Главный герой пытается помочь семье друга справиться с потерей и найти свое место в гражданской жизни.

"Белла Вита"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

Дизайнер свадебных платьев Вита Бондарчук оказывается в центре свадьбы состоятельного бизнесмена Владислава Сикорского. Неожиданный побег невесты ставит празднование под угрозу.

Владислав просит Виту сыграть роль его невесты перед важными деловыми партнерами. Они заключают сделку, которая должна была длиться несколько часов, однако затянулась.

"Дело НБР"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 12

Ветеран войны Коваль возглавляет Чрезвычайное бюро расследований, которое раскрывает самые резонансные убийства. Мужчину интересует только работа, друзей у него нет, а о родственниках ничего неизвестно.

Коваль прошел немало испытаний, а сейчас стремится к одному – устанавливать справедливость и привлекать виновных к ответственности. Однако ветеран еще не знает, что у его новой команды темное прошлое.

Когда выйдет 2 сезон "Парочки следователей"?

"Парочка следователей" – еще один сериал, который обожают украинцы. Премьера 2 сезона состоится уже через 2 дня – 27 апреля. Эпизоды будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале "1+1".

К своим ролям вернутся Юлия Буйновская, Константин Октябрьский, Ярослав Шахторин, Сергей Митрюшин, Тамара Антропова и другие, а к актерскому составу присоединилась Татьяна Злова.